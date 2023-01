SANANKOROBA : Une Malienne de la diaspora au chevet de la commune - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société SANANKOROBA : Une Malienne de la diaspora au chevet de la commune Publié le mercredi 11 janvier 2023 | Le DEMOCRATE

Tweet





L’association Solidarité Afrique « Farafina » a animé une conférence de presse à Sanankoroba. C’était le jeudi 29 décembre 2022, dans la cour du village enfant SOS, en présence du maire de Sanankoroba, Mamadou Zan Traoré, surnommé le bâtisseur. On notait la présence de son 2ème adjoint, Sory Bagayogo, le secrétaire général de la mairie, M. Diabaté, et le représentant du chef du village de Sanankoroba.



L’objectif principal de cette conférence de presse, aux dires du maire Mamadou Zan Traore, était d’échanger avec les villageois sur les activités du festival organisé dans la commune de Sanankoroba. L’initiative de ce festival est venue d’une dame qui réside en Suisse.





Selon le maire, cette dame a été reconnaissante envers son pays et particulièrement la commune de Sanankoroba. Les actes de bonne volonté qu’elle pose déjà sont visibles, témoigne le maire.



A en croire le maire Traoré, cette année était la 5ème édition impliquant les 26 villages de la commune et des conférenciers venus de Suisse et de Bamako. Au cours de cette conférence, notre doyen Daouda Tékété a édifié la population et les invités de tout ce qui s’est passé durant les 5 ans qui viennent d’écouler. Aussi, il s’est penché sur les perspectives de l’association pour le bonheur de leur coopération.



Le maire Mamadou Zan Traoré a exprimé sa joie et sa satisfaction. Aussi, il a exprimé sa reconnaissance envers cette dame qui a pu se retourner vers son pays, particulièrement la commune de Sanankoroba. Par ailleurs, il a invité tous les autres ressortissants de ce pays, quelle que soit leur lieu de résidence ou leur destination à penser à leurs frères et sœurs. Cela, pour que nous puissions nous développer à travers leur expérience acquise sur d’autres continents.





Il faut reconnaitre que ce n’est pas pour rien que beaucoup d’investisseurs se bousculent devant la porte de la commune de Sanankoroba. C’est parce que le maire Mamadou Zan Traoré n’est pas comme les autres maires. C’est un grand bâtisseur, travailleur, honnête et digne, qui a beaucoup travailler dans sa commune et qui a fait venir beaucoup d’investisseurs et des partenaires pour le développement de sa commune. Pour rappel, il a construit des routes partout dans sa commune. Et plusieurs villages ont été électrifiés, sans oublier son village natal, Koniobla. Aujourd’hui, tout le monde veut vivre dans la commune de Sanankoroba grâce aux efforts de Mamadou Zan Traoré, surnommé le bâtisseur.



Lassine Sanou