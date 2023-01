Communiqué de la BCEAO relatif à l’existence de faux comptes sur les réseaux sociaux, au nom du Gouverneur de la BCEAO - abamako.com

Communiqué de la BCEAO relatif à l'existence de faux comptes sur les réseaux sociaux, au nom du Gouverneur de la BCEAO Publié le mercredi 11 janvier 2023 | financialafrik.com

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) informe le public que de faux comptes portant la photographie et le nom du Gouverneur Jean-Claude Kassi BROU sont actuellement visibles sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Facebook.



Ces comptes ne sont pas authentiques et relèvent d’une usurpation d’identité.



Se réservant le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices de tels actes frauduleux, la BCEAO en appelle à la vigilance de tous et invite le public à ne pas se laisser abuser.