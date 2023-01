Lutte contre le terrorisme : 31 terroristes neutralisés par l’armée et 14 soldats tués - abamako.com

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Dans un communiqué rendu public, l'Etat-major Général des Armées informe l'opinion que les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont vigoureusement réagi à deux attaques complexes aux multiples Engins Explosifs Improvisés (EEI), le mardi 10 janvier 2023, entre Dia et Diafarabé en un premier temps, et entre Koumara et Macina en un deuxième temps. Des renforts terrestres ont été déployés dans la zone, suivis de ratissage avec un bilan de 17 corps de terroristes abandonnés sur les lieux.



Au même moment, un regroupement de terroristes enterrant des morts à 3 kms au Nord de l'incident a été observé et traité par les vecteurs aériens y compris les drones puis exploité par les forces spéciales aéroportées avec un bilan de 14 terroristes neutralisés et 01 blessé récupéré.



Le bilan cumulé fait état de :



- Côté FAMa: 14 morts, 11 blessés et 01 véhicule détruit.



- Côté Ennemi: 31 terroristes neutralisés et 01 blessé récupéré.



L'Etat-major Général des Armées présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux compagnons d'armes de ces braves soldats qui se sont énergiquement battus aux combats, prie pour le repos de leur âme et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



L'Etat-major Général des Armées réitère toute sa confiance aux Forces Armées Maliennes et s'engage à ne pas baisser la garde face à des terroristes dont les actions se résument à des actes désespérés y compris les poses d'EEI.



Bamako, le 11 janvier 2023



LE DIRECTEUR DE L'INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DES ARMEES



DIRECTEUR



sur de



COLONEL SOULEYMANE DEMBELE Chevalier de l'Ordre National