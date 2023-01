Préparatif des élections au Mali : Les membres de l’AIGE installés dans leur fonction par le Président GOÏTA - abamako.com

Politique
Préparatif des élections au Mali : Les membres de l'AIGE installés dans leur fonction par le Président GOÏTA
Publié le jeudi 12 janvier 2023 | Le Républicain

© aBamako.com par AS

Installation des membres de l`autorité Indépendante de Gestion des Élections

Bamako, le 10 janvier 2022, les membres de l`autorité Indépendante de Gestion des Élections ont été officiellement installés par le président de la transition

Hier, mardi 10 janvier 2023, le Président de la Transition, Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a installé les membres du Collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) dans leur fonction. La cérémonie d’installation s’est déroulée dans la salle des banquets du Palais présidentiel de Koulouba, en présence du Premier ministre, Dr. Choguel K. Maïga ; du Président du Conseil national de Transition, Malick Diaw ; des membres du Gouvernement ; du Président de l’AIGE, Me Moustapha CISSE et des autres membres de l’AIGE.



Au cours de cette cérémonie, le Président du Collège de l’Autorité indépendante de gestion des élections, Me Moustapha CISSE, a rappelé les missions phares de l’AIGE. Des missions qui se résument particulièrement à l’organisation et à la gestion de toutes les opérations référendaires et électorales en République du Mali. Selon lui, l’AIGE portera une attention particulière au « fichier électoral, dont l’actualisation nécessitera une harmonisation des données de l’état civil et du fichier lui-même en vue de la confection des cartes d’identité biométrique d’une part, et à la configuration du fichier électoral conformément à la nouvelle réorganisation territoriale d’autre part ». Un accent sera également mis sur tout le processus du vote, afin d’assurer la transparence et la crédibilité des prochaines élections. Dans les prochains jours, l’AIGE envisage l’installation de ses coordinations décentralisées en vue de l’opérationnalisation effective de l’autorité, a rassuré Me Moustapha CISSE. Pour l’atteinte de ses objectifs, l’AIGE demande à tous les acteurs du processus électoral le respect scrupuleux de ses prérogatives légales.



«L’organisation d’élections transparentes est une aspiration du peuple…»



Cette cérémonie d’installation des membres de l’Autorité indépendante de gestion des élections marque une nouvelle étape dans « la marche résolue du peuple malien vers la refondation », a souligné le Président de la Transition qui rappelle que cet organe aura désormais la responsabilité des élections au Mali. Le Chef de l’État a aussi rappelé à cette occasion le contexte de création de cet organe de gestion des élections. Selon ses précisions, il s’agit non seulement d’une demande forte de la classe politique malienne, mais aussi des Assises nationales de la refondation (ANR). Cela, en vue de parer aux nombreuses crises postélectorales que le Mali a connues ces dernières années et qui ont impacté tout le système politique. Le président GOÏTA a exprimé le vœu que les prochaines élections soient organisées de manière transparente afin que le résultat des scrutins reflète les voix des citoyens. Il ressort de la dite cérémonie que l’organisation d’élections libres et transparentes est une aspiration du peuple malien et une condition sine qua non de la stabilité politique et institutionnelle. Le Chef de l’État a exprimé son soutien ainsi que celui du gouvernement aux membres de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE).



Aguibou Sogodogo