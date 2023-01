URD : La jeunesse rend hommage à sa référence feu Soumaila Cissé - abamako.com

URD : La jeunesse rend hommage à sa référence feu Soumaila Cissé Publié le jeudi 12 janvier 2023

Le Mouvement national de la jeunesse de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), avec à sa tête son président Abdrahamane Diarra, a rendu hommage à feu Soumaila Cissé, le 25 décembre 2022, au siège de l’URD, qui consacrait le deuxième anniversaire de son décès. Les activités ont été marquées par la lecture du Coran, l’organisation d’une conférence de rappel du parcours de l’homme. Pour boucler la boucle, Abdrahamane Diarra a conduit une délégation au cimetière de Sogoniko, où repose Soumaila Cissé, pour se recueillir sur sa tombe et formuler aussi des bénédictions en sa mémoire.







«A l’occasion des deux ans du décès de feu Soumaila Cissé, le mouvement national des jeunes de l’URD a estimé que la dimension de l’homme, le leader éclairé qu’il fut, la référence qu’il fut pour nous, méritent que nous puissions instituer désormais dans nos agendas des activités pour rendre hommage à Soumaila. On ne peut pas le ramener à la vie, mais on peut continuer à vivre avec lui. En vivant avec ses valeurs, son leadership, sa vision, en perpétuant surtout cette vision. Dans ce cadre, nous avons initié cette cérémonie de rappel du parcours de l’homme», a déclaré Abdrahamane Diarra, à l’entame de ses propos.



«Je rends hommage à l’un des grands commis de l’Etat devant une famille endeuillée qui pleure son soutien, devant un parti qui voit partir un camarade engagé, devant des amis qui ne révérons plus un compagnon, devant un capelet qui ne verra plus son chef, et devant des militants qui regretteront à jamais un camarade, un chef, un leader. Bref, une nation qui a perdu un espoir», a ajouté le président de la jeunesse URD.



La projection de film avait pour but de savoir qui est Soumaila Cissé, comment il a vécu, savoir son engagement patriotique pour le Mali. Des choses à enseigner, à continuer à enseigner, pour toutes les générations. La jeunesse URD souhaite contribuer dans ce sens. Pour finir, un don de vivre a été fait par le président Abdrahamane Diarra aux déplacés de Bamako.



B. FOFAN

Source: Le Républicain