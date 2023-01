Paix et stabilité du Mali : Le gouvernement du Mali appelle à une séance de prière pour le Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Paix et stabilité du Mali : Le gouvernement du Mali appelle à une séance de prière pour le Mali Publié le jeudi 12 janvier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Paix et stabilité du Mali : Le gouvernement du Mali appelle à une séance de prière pour le Mali

Tweet

Dans un communiqué, le ministre des affaires religieuses du culte et des coutumes a invité l’ensemble des confessions et associations religieuses et culturelles, chacune dans son lieu de culte habituel et sur toute l’étendue du territoire national à des séances de prières et bénédictions collectives pour la paix et stabilité au Mali suivant le programme ci-après :



La communauté musulmane du Mali est invitée à travers le Haut Conseil Islamique du Mali et ses membres et démembrements à faire cette séance de prière demain vendredi 13 Janvier 2023 dans les mosquées.



Le communiqué appelle les chrétiens catholiques et protestants à travers respectivement la conférence épiscopale du Mali et l'Association des Groupements d'Eglises et Missions Protestantes Évangéliques au Mali à faire leurs séances de prière le dimanche 15 Janvier 2023.



Les pratiquants de culte traditionnel sont invités à faire leurs séances de prière selon leur agenda. Toutes ces séances de prières et de bénédictions ont pour objectifs d'implorer le tout puissant pour qu'il ait la paix et la stabilité au Mali.



fsanogo