Santé : Le Fonds Mondial remet des équipements médicaux contre la COVID-19 d'une valeur de plus d'un milliard de FCFA au Mali Publié le jeudi 12 janvier 2023 | Le Républicain

Pour répondre de façon massive et efficace aux vagues de la COVID-19 en République du Mali, le Fonds Mondial a remis un lot de matériels et médicaments au Ministère de la Santé et du développement social destinés à certains hôpitaux et centres de santé de référence. C’était le jeudi 05 janvier 2023 à la Direction générale de la Pharmacie Populaire du Mali.



« La remise de ce lot de matériels, d’une valeur de plus d’un milliard de FCFA, porte sur la contribution du Fonds mondial qui, depuis la découverte malheureuse des premiers cas de Covid-19 au Mali, a montré sa disponibilité à soutenir notre pays dans sa riposte », a indiqué dans ses propos introductifs, le ministre délégué auprès du ministre de la santé et du développement social chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés. « Cette cérémonie porte essentiellement sur la réception des blouses de protection, des coiffes, des gants, des masques, des Autoclaves, des Cabines de microbiologie plus les accessoires, des Centrifugeuses simples et réfrigérées, des microplaques, des congélateurs et réfrigérateurs pour assurer le respect de la chaîne de froid, Freezer, 650L, des postes de travail, des vortex pour une valeur de 1 342 759 628,85 FCFA », a-t-il ajouté. Le ministre Diarra a signalé que ce renforcement est destiné aux CHU du point G et de Gabriel Touré, de l’Hôpital du Mali, des Hôpitaux de Kayes, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Gao, de Tombouctou, des Centres de Santé de Référence de Bamako et des régions, des Centres de Santé Communautaire et des laboratoires de référence, notamment l’Institut National de Santé Publique, le Centre Universitaire de recherche clinique, le Centre d’Infectiologie Charles Mérieux et le Laboratoire de Biologie Moléculaire Appliquée et qu’il veillerai personnellement à la bonne utilisation de ces acquisitions au bénéfice des populations.



« Aujourd’hui, la remise de cet important lot de matériels et d’équipements médicaux est une preuve de l’engagement du fonds mondial à accompagner le gouvernement dans l’accomplissement de la mission qui lui est assignée. Notre structure est mobilisée aux côtés du Gouvernement pour renforcer le système de santé à faire face, contenir et limiter l’impact de la COVID-19 au Mali », a déclaré Mohamed Berthé, représentant du fonds mondial.



Moussa Samba Diallo