Les tacles du Président algérien Publié le jeudi 12 janvier 2023

Tebboune

Tebboune

Le Président de l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, a accordé le 30 décembre 2022, une interview au quotidien français « Le Figaro ». À la question : « Que pensez-vous de la présence des hommes de la milice russe Wagner dans cette région ? », le Chef de l’Etat algérien a répondu sans ambages : « L’argent que coûte cette présence serait mieux placé et plus utile s’il allait dans le développement du Sahel ».



Sur la question : « Estimez-vous la situation préoccupante dans la bande sahélienne, en proie au djihadisme et à l’instabilité politique ? », il a lancé : « Tout le monde le reconnaît, la dis location de la Libye a facilité le transfert d’armes lourdes dans la bande sahélienne. Le règlement de la situation sur place passe évidemment par l’Algérie. Si on nous avait aidés dans l’application de l’accord d’Alger, en 2015, pour la pacification de cette zone, on n’en serait pas là. Dans cette crise, l’Algérie a un raisonnement de voisin, elle ne fait pas de géopolitique, comme d’autres. Nous vivons en bonne entente avec nos frères maliens depuis plus d’un siècle. Pour ramener la paix, il faut intégrer les gens du nord du Mali dans les institutions de ce pays. Il est regrettable que la France, à un certain moment, n’ait pas voulu que l’Algérie exerce son ascendant. Le terrorisme n’est pas ce qui me préoccupe le plus, nous pouvons le vaincre. Je suis beaucoup plus inquiet par le fait que le Sahel s’enfonce dans la misère. Là-bas, la solution est à 80 % économique et à 20 % sécuritaire.»