Circuit de distribution des produits de première nécessité : La DGCC forme ses cadres - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Circuit de distribution des produits de première nécessité : La DGCC forme ses cadres Publié le jeudi 12 janvier 2023 | Le challenger

Tweet

Dans le but d’outiller ses cadres pour faire face aux réalités du marché, la Direction générale du commerce, de la concurrence et de la consommation a organisé, un atelier de formation de deux jours sur le thème : « circuit de distribution des produits de première nécessité, le guichet unique du commerce extérieur et les mesures de facilité des échanges.» C’était le jeudi 05 janvier dans la salle des conférences d’un hôtel de la place en présence du chef de cabinet du Ministre de l’Industrie et du commerce et du Directeur général de la DGCC, Boukadary Doumbia.



Pour être en phase avec les réalités du marché national et international, la DGCC a initié une série de formation dont le but est de permettre aux agents sur l’ensemble du territoire national d’être compétitifs afin de faire face à la concurrence.



Selon le chef de cabinet du Ministre de l’Industrie et du Commerce, Sidy Ahmed Ould Sidi Salem, cette formation permettra à la direction de mettre ses agents au même niveau de compréhension, de disposer d’un personnel qualifié pour la mise en œuvre des mesures d’ordre commercial adoptées par le Gouvernement pour contenir les éventuelles hausses des prix mais aussi leurs effets sur le pouvoir d’achat du consommateur. A l’en croire, au sortir de cette formation, les participants doivent pouvoir maitriser davantage les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement du pays, notamment le circuit de distribution des produits de première nécessité, le guichet unique du commerce extérieur et les mesures de facilitation des échanges. Il s’agit, a-t-il dit, d’assainir le marché national, de rendre loyale l’activité commerciale et défendre les intérêts des consommateurs.



Animée par des experts, cette session de formation a été aussi un espace d’échanges sur des réalités qui diffèrent selon les régions. L’appui du directeur, Boukadary Doumbia a été très capital pour favoriser la compréhension des participants.



Drissa Togola