Mme Dembélé Fifi Tounkara dans son message de vœux du nouvel an : « Nous prions pour que la sécurité puisse régner dans notre pays…» Publié le jeudi 12 janvier 2023 | Le challenger

Dans son message de vœux du nouvel an, la philanthrope, non moins Présidente du Mouvement humanitaire Fifi Tounkara (MHFT), Mme Dembélé Fifi Tounkara appelle à l’union et à la cohésion des Maliens. Elle lance un message d’appui aux personnes en situation précaire.



«A l’entame de mes propos, je rends grâce à Allas SWT qui nous a permis de voir la nouvelle année dans la santé. L’année 2023 est une année pour les échéances électorales. Tous les Maliens doivent prier pour que ça se déroule dans la paix…. Puisse Dieu investir et donner le pouvoir à celui qui peut sortir le Mali de l’ornière, celui qui sera un homme de parole, qui peut surtout être là pour les démunis. Au peuple malien aussi, qu’Allah fasse que nous soyons unis et que nous avancions ensemble main dans la main. Je formule également les vœux pour que l’insécurité puisse être bannie de notre pays. Elle est devenue une préoccupation pour tous les Maliens avec les attaques incessantes mais tout ce que le Tout Puissant, le Miséricordieux fait est bon. Nous prions pour que la sécurité puisse régner dans notre pays.



L’année dernière fut une année difficile. Moi et mon mouvement humanitaire ont pu partager le peu que nous avions avec les personnes démunies. Ces personnes en état de nécessité, les veuves, les personnes déplacées, sont des nôtres. Ce sont nos frères, nos sœurs et nos enfants. Il est donc important de penser à eux. J’invite donc les acteurs humanitaires, le gouvernement et les personnes de bonne volonté de ne pas les oublier dans ces périodes difficiles là.



A ma chère maman, mon mari, au Président de la transition et son gouvernement, à mon mouvement humanitaire, l’ensemble de la presse malienne et à mes compatriotes de l’intérieur et de l’extérieur, je leur ai dit bonne et heureuse année 2023 dans la joie, santé, prospérité et longévité. Que Dieu bénisse le Mali ! ».



Propos transcrits par Bintou Diarra