Lancement des travaux de la Cité PMU-Mali à Samanko : Bientôt 100 logements sociaux pour les agents Publié le jeudi 12 janvier 2023 | Le challenger

Le ministre de l’économie et des finances, Alousseini Sanou a posé, le vendredi 30 décembre 2022, la première pierre de cent (100) logements pour les agents du Pari mutuel du Mali (PMU-Mali) à Samanko. Financée sur fonds propre de la société PMU-Mali à hauteur de 2,525 milliards de FCFA dont 30% en subvention et 70% à la charge des bénéficiaires, cette cité sera réalisée par la société immobilière « Sélection Immo» sur une période d’une année.



La direction nationale du pari mutuel du Mali (PMU-Mali) vient de réaliser l’un de ses plus beaucoup rêve tant sollicité auprès de son conseil d’administration. Il s’agit de la mise en œuvre de son projet de construction d’une cité PMU-Mali de cent logements pour ses agents à Samanko dans la commune du Mandé. En effet, le projet s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de ses employés. Les travaux de construction seront réalisés par la société Sélection Immo SA.



Selon Sory Ibrahim Maïga, Directeur général de la société Sélection Immo SA non moins Président de l’association des promoteurs immobiliers du Mali, la cité aura deux types de maisons notamment soixante-dix logements de types F3 et trente logements de types F4. Ces maisons seront des bâtiments carrelés en dalle comportant des toilettes externes et internes. En plus, la cité sera entièrement viabilisée avec des caniveaux, les routes, les bornes d’eau et d’électricité et un espace vert, a-t-il détaillé.



Fassery Doumbia, directeur général du PMU-Mali a fait savoir que le projet est financé sur fonds propre à hauteur de 2,525 milliards de FCFA avec une subvention de 30% de PMU-Mali et 70% à la charge des bénéficiaires. « Par cet acte, nous serons des exemples de cohésion, de vivre ensemble et de solidarité pour beaucoup d’autres entreprises au Mali », a déclaré le patron de PMU-Mali.



Pour Alousseini Sanou, ce projet répond à un besoin vital pour des agents du PMU-Mali et leur permettra d’accéder à des logements décents. Le locataire de l’hôtel des finances a saisi l’occasion pour remercier la direction et l’ensemble du personnel du PMU-Mali pour cette belle initiative. « Je félicite au nom des plus hautes autorités et à mon nom propre, la direction et l’ensemble des agents du PMU-Mali pour avoir pensé ce projet inédit et vital qui ouvre la voie à d’autres programmes immobiliers. J’engage la direction du PMU-Mali et la société Sélection Immo d’être à la hauteur de leurs engagements respectifs afin que les logements soient livrés dans les délais impartis à la satisfaction des bénéficiaires de ce programme immobilier inédit », a ajouté le ministre de l’économie et des finances.



A en croire le ministre de l’économie et des finances, l’épanouissement et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs maliens qu’ils soient du secteur public ou du secteur privé constituent une des préoccupations majeures du Président de la Transition, Chef de l’Etat le Colonel Assimi Goïta, qui a toujours instruit au gouvernement de tout mettre en œuvre pour la satisfaction des Maliens.



Les autorités municipales et coutumières de Samanko se sont réjouis du projet et invitent la société Sélection Immo SA à donner des chances aux ouvriers de la commune du Mandé pour les travaux de main d’œuvre.







Binafou Dembélé, stagiaire