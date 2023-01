Les hommages de Moussa Timbiné à Feu IBK - abamako.com

Les hommages de Moussa Timbiné à Feu IBK
Publié le jeudi 12 janvier 2023 | Le challenger

Lors de la conférence de presse annonçant sa démission du RPM, le 05 janvier dernier, Moussa Timbiné a rendu un vibrant hommage à feu Ibrahim Boubacar Kéïta. « Permettez-moi de saluer la mémoire et de rendre un hommage appuyé et sincère à notre regretté, père, Président et Mentor, feu le Président Elhadj Ibrahim Boubacar Keita, Président fondateur du Rassemblement pour le Mali, homme d’Etat et patriote malien qui a su incarner les valeurs de fidélité, de la parole donnée et d’engagement républicain toute sa vie durant. Nous regrettons aujourd’hui cet homme qui a su fonder un parti de valeur, qui a su rassembler les fils et les filles du Mali autour des valeurs humaines et sociales, d’honnêteté et de probité morale. Nous évoquons IBK au moment où son héritage tend à être dévalorisé, vendu à vil prix par des comportements dont la nature nous sidère tous autant qu’ils nous interpellent au plus profond de notre âme de militant et de compagnon de lutte ».



Pour l’ancien Président de l’Assemblée nationale, le camp de Dr. Bocari Tréta est animé « par la volonté de tourner rapidement la période incarnée par IBK, continuant ainsi la trahison qui a commencé de son vivant et qui a nourri la violente contestation au début de son deuxième mandat. »