Ces plans de passations qui font jaser Publié le jeudi 12 janvier 2023 | Le Déclic

Les langues commencent à se délier sur la promesse faite par les autorités de transition de réduire le train de vie de l’Etat. Réclamée à cor et à cri en son temps par les manifestants anti-IBK, la mise en œuvre de ladite mesure peine à se concrétiser. Emboitant les pas à la Présidence de la République et au Conseil National de Transition dont les budgets respectifs ont été augmentés malgré les dénonciations, notamment d’un certain Ben le Cerveau, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé un appel d’offres qui, depuis sa publication, fait couler autant d’encre que de salive.



En effet, ledit département a engagé, la semaine dernière, la somme de 2 718 080 000 de nos francs dans l’achat des fournitures, services courants, prestations intellectuelles et autres travaux de bâtiments courant 2023. Ce, au compte notamment du cabinet, de la direction administrative et financière, de la Direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Dgesrs) et du Fonds compétitif pour la recherche et l’innovation technologique (Fcrit).



Dans le domaine des fournitures, il a engagé, pour l’exercice 2023, 60 millions dans l’achat des produits alimentaires pour le cabinet et la DFM, et 40 millions pour la Dgesrs et le Fcrit. 40 millions ont aussi été engagés pour l’achat de fournitures et consommables de bureau au compte du cabinet de la DFM, 60 autres millions pour l’achat de matériels et équipements de bureau. 24 900 000 seront injectés dans l’achat d’encre pour copieurs et imprimantes pour le cabinet et la DFM. Quant à la Dgesrs, le cumul de la fourniture de bureau et de lubrifiants se chiffre à 20 millions de nos francs. Alors que la fourniture d’équipements de communication au profit du Cabinet et du DFM coûte 20 900 000, la fourniture en journaux et magazines est de 15 millions de francs CFA. Pour célébrer la Femme, le département prévoit d’acheter des pagnes pour les journées du 8 mars et du 31 juillet pour 15 millions de francs CFA. Pour le cabinet, la DFM, la Dgesrs et le Fcrit, il est prévu 118 millions de nos francs ; les pneus et batteries pour les structures du département vont coûter 20 millions.



L’achat des produits sanitaires pour le Cabinet et la DFM et des pièces de rechange pour photocopieurs et autres matériels de reprographie se chiffre respectivement à vingt et neuf millions et les matériels et consommables d’électricité à dix millions. Pour la tenue vestimentaire de certains agents du Cabinet et de la DFM, quinze millions seront dépensés. Vingt-cinq autres millions ont été engagés au compte du Fcrit pour l’achat des équipements, fournitures de bureau et des produits sanitaires. Le coût total de ces fournitures est de 552 400 000.



Les services courants de la couverture médiatique au profit du département coûteront 23 500 000. Pour l’inauguration du projet de Kabala, phase II, 24 950 000 sont prévus. Pour la conception et la réalisation du magazine trimestriel du département ainsi que la conception et réalisation de calendriers, agendas, éphémérides, cartes de visite et cartes de vœux, les montants dépensés sont respectivement de 24 850 000 et 15 000 000. 36 980 000 seront injectés dans le service de numérisation des archives du Cabinet et de la DFM, ainsi que leur restauration. Les services de restauration des activités du Cabinet, la réalisation de magazines télévisuels sur les projets et programmes du département ainsi que les services de restauration des activités de la DGESRS coûteront au total 64,780 millions de nos francs. Les services de nettoyage des locaux/entretien des fosses septiques et de gardiennage des locaux, d’entretien et de maintenance des climatiseurs réfrigérateurs et du réseau électrique de la DFM et de réparation et d’entretien des véhicules du département engloutiront respectivement 70 000 000, 24 900 000 et 50 000 000.



Le coût des services d’entretien et de maintenance des matériels informatiques (Cabinet et DFM) et du réseau informatique est de 24 900 000. Enfin, les services de nettoyage, gardiennage des locaux de la Dgesas ainsi que la maintenance de ses climatiseurs coûteront 47 millions de nos francs.



Pour les services d’entretien et de maintenance des photocopieurs du Cabinet et de la DFM, ainsi que des climatiseurs de la Dgesrs, 26 millions seront engagés. Quant à la restauration des activités de la Dgesrs, l’offre est de quinze millions. Pour le Fcrit, 24,5 millions seront injectés dans la visibilité, 23 millions pour la restauration et la location de salles. Dix millions seront déboursés pour la réparation, la fourniture de pneus et batteries des véhicules. Au même moment, la Semaine nationale de la recherche et de l’innovation coûtera 24,9 millions. Enfin, vingt-trois millions seront injectés dans les besoins de connexion internet haut débit. Le coût total des prestations intellectuelles est de 530 780 000 FCFA.



Au chapitre des prestations intellectuelles, une formation à la méthodologie de la recherche va coûter 14 900 000. Quant aux travaux, vingt millions seront dépensés pour réhabiliter certaines structures du Mesrs. Et pour l’étude architecturale et technique, le suivi et contrôle des travaux de construction du Centre de recherche en robotique à Kati, ils coûteront respectivement deux millions et 1,400 milliard.



Il reste à connaître qui seront les heureux bénéficiaires de ces marchés qui, il faut le dire, n’honorent pas l’esprit du Malikura.



Mahamadou Diallo/

Le Déclic