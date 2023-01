Mali: Présidentielle: non aux candidats sans programmes crédible ! - abamako.com

Mali: Présidentielle: non aux candidats sans programmes crédible ! Publié le jeudi 12 janvier 2023

Les autorités de la transition lègueront au futur pouvoir élu un Etat respecté dont personne n’oserait se moquer des décisions ou du sérieux des intentions.



Ce futur pouvoir, qu’il soit une prolongation de celui des autorités actuelles, ou une alternative, partira avec le plus précieux des viatiques : un peuple fier de sa patrie et déterminé à tracer sa voie. C’est donc le moment pour les formations politiques et les personnalités politiques qui concourront à l’accès au pouvoir de capitaliser sur ces immenses acquis. En quoi faisant ?



En profitant du cycle électoral qui commencera avec le référendum en 2023, pour s’achever avec la présidentielle en février 2024, pour d’abord dresser l’état complet de la nation ; ensuite définir clairement l’état dans lequel ils souhaiteraient le laisser à la fin de leur mandat ; et enfin, en établissant précisément la trajectoire qu’ils suivraient pour faire passer le Mali de l’état initial à l’état final souhaité pendant la durée de leur mandat.



Tous les pouvoirs d’Etat, à toutes les époques comme dans tous les lieux, promettent essentiellement trois choses, nous apprend l’anthropologie politique : la paix et la sécurité, la prospérité, la justice avec son corollaire de protection du faible contre l’arbitraire du fort.



Les promesses des aspirants au pouvoir peuvent être déclinées en vers ou en proses, faire référence aux dieux ou à un dieu unique, être vociférées ou susurrées, émanées de pouvoirs héréditaires comme de Républiques, basées sur un régime démocratique ou autocratique, elles ne se résument pas moins à ces trois promesses.



C’est pour cela que les Maliens devront, plus que jamais, faire attention aux contenus des programmes des candidats à l’élection du président de la République. Aucun d’eux ne nous promettra autre chose que du bonheur, un mieux-être, la réalisation de nos désirs, un soulagement de nos peines. Les promesses seront belles mais les questions résideront dans la solidité de leurs fondements, le réalisme de leurs hypothèses, leur faisabilité en un mot.



Ce travail d’examen critique des différentes propositions qui seront faites au peuple malien devra engager tous les citoyens, mais plus particulièrement, ceux qui ont eu la chance d’apprendre des métiers qui leur permettent de juger le tout ou une partie d’un programme de gouvernement. Avec les meilleures intentions du monde, les programmes présentés peuvent connaître des insuffisances.



Il appartiendra aux adversaires politiques, par la critique, d’en exposer les insuffisances des uns et des autres. Mais surtout, il appartiendra aux individus de ne pas s’épargner cette tâche ardue de réflexion critique parce que tout ce que chacun s’épargnera comme peine ne sera réalisé par personne.



Il y a des Maliens qui disposent de l’autorité politique par la nature des choses, mais il n’y a personne qui dispose d’une autorité sur la contribution de tout un chacun au progrès de notre patrie. Chacun peut donc et doit proposer sur la base de réflexions soigneusement muries sans même attendre que ceux qui briguent le pouvoir le fassent au préalable. Les candidats et leurs équipes ne sont pas omniscients et ne refuseront certainement pas l’accompagnement bénévole de citoyens engagés pour la patrie.



Depuis 1992, nous avons suffisamment voté et avons suffisamment été déçus pour limiter notre participation au processus électoral au choix du bulletin de vote. Il est temps maintenant d’améliorer qualitativement notre participation au progrès de notre nation en exigeant des candidats à la présidentielle des programmes crédibles. Mieux, en participant à l’élaboration et à la critique de ces programmes !







A.Bagayogo