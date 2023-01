Affaire des 49 détenus ivoiriens : Désormais un mauvais souvenir ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affaire des 49 détenus ivoiriens : Désormais un mauvais souvenir ! Publié le vendredi 13 janvier 2023 | Le National

© aBamako.com par E A

Arrivée des 46 soldats ivoiriens à l`aéroport Félix Houphouët Boigny d`Abidjan

Abidjan le 07 janvier 2023. Les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022 ont été accueillis par le Président de la République Alassane Ouattara accompagné de quelques membres du gouvernement ce samedi à l`aéroport Félix Houphouët Boigny d`Abidjan. Tweet

Dans un communiqué publié le vendredi 6 janvier 2023, le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat a accordé sa grâce avec remise totale de peines aux 49 ivoiriens condamnés par la justice malienne. Cette grâce présidentielle est intervenue deux jours après une énième visite du président Togolais, choisi pour la circonstance comme médiateur.



L’affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali, est désormais un mauvais souvenir ! Après quelques mois de détention, les mis en cause ont finalement recouvré leur liberté. Dans le communiqué, le gouvernement malien rappelle que ces détenus étaient accusés de crimes d’attentat et de complot contre le Gouvernement ; d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat. On les accusait également de détention, de port et de transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.



Ainsi, le Gouvernement de la Transition et le Peuple malien remercient SE le Colonel Assimi GOÏTA, pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région, en particulier celles entre le Mali et la Côte d’Ivoire. « Cette mesure de grâce prise en toute indépendance, symbolise le souci de SE le Colonel Assimi GOÏTA, Président de la Transition, Chef de l’Etat à promouvoir la bonne gouvernance, dans le cadre de la Refondation du Mali, à travers le respect de l’indépendance de la Justice et la non-ingérence de l’Exécutif dans les affaires judiciaires », peut-on lire aussi. Toujours selon le communiqué, la mesure de grâce prise par le Président de la Transition, vient ainsi conforter la dynamique créée suite à la signature à Bamako, le 22 Décembre 2022, du Mémorandum d’entente relatif à la promotion de la paix et au renforcement des relations d’amitié, de fraternité et de bon voisinage entre la République du Mali et la République de Côte d’Ivoire. « À cet égard, le Gouvernement de la Transition renouvelle sa profonde reconnaissance au Président de la République Togolaise SE M. Faure Essozimna GNASSINGBE, pour ses efforts inlassables et son engagement constant pour le dialogue et la paix dans la région », se réjouit le gouvernement malien. Et de poursuivre que dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue, jusqu’à son dénouement, il a été indigné par l’attitude partiale de certains responsables contre notre pays. Le cas le plus récent, selon le gouvernement, est la position agressive du Président en exercice de la CEDEAO, SE M. Umaro Sissoco Embalo, qui après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l’honneur du Mali devant les instances internationales, vient d’opposer un ultimatum au Gouvernement de la Transition concernant la libération des ivoiriens. « Le Gouvernement de la Transition voudrait faire remarquer à SE M. Embalo, que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté », précise le communiqué. En effet, à cette date mémorable, le gouvernement se réjoui que le Peuple malien s’est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali. « Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du Peuple malien s’est substantiellement renforcé », se félicite le gouvernement qui invite respectueusement SE M. Embalo, à donner plutôt des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à canaliser ses efforts dans l’éradication de la pauvreté dans la région. « C’est en cela qu’il fera œuvre utile et rendra service aux Peuples de la CEDEAO, les seuls que nous devons tous servir », conclu le gouvernement malien.



Adama Coulibaly