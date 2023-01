Obtention de la carte d’identité biométrique : Les autorités à pied d’œuvre - abamako.com

Le gouvernement du Mali a décidé la mise en circulation de la carte d’identité biométrique, conformément, aux normes de la Cédéao, à travers le décret n°2022-0639/PT-RM du 3 novembre 2022.



Selon ce décret, la carte nationale d’identité biométrique sécurisée est obligatoire à partir de 15 ans avec une durée de validité de 5 ans.



La première dotation est gratuite mais le renouvellement est payant. Elle remplace de plein droit la carte Nina, la carte d’identité nationale et la carte consulaire. Le système de gestion et de production de la carte nationale d’identité biométrique sécurisée est placé sous la responsabilité du ministre chargé de la Sécurité et de la protection civile, précise le décret.



En effet, le précieux sésame est fabriqué à partir d’une matière plastique en polycarbonate comprenant tous les dispositifs de sécurité destinés à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon. Aujourd’hui, cette carte biométrique permettra à nos compatriotes établis à l’étranger de pouvoir bénéficier d’une carte d’identité aux normes et sécurisée, qui leur permettra aussi au niveau des missions diplomatiques et consulaires respectives de pouvoir exercer toutes leurs activités et de rectifier aussi la plupart des erreurs qu’ils avaient.



Les travaux préalables à la confection et production de la nouvelle carte d’identité nationale biométrique se déroulent dans une atmosphère de bon enfant. Un autre fait, le point des formations des agents qui doivent entrer dans la danse pour les mises à jour des détenteurs de la carte NINA, qui est la base de la confection-production de la carte biométrique.



Selon un chef de division et superviseur de l’opération, rien n’est laissé au hasard ; car les plus hautes autorités du pays suivent de prêt les travaux et personne n’a droit à l’erreur.



Tentative de sabotage du nouveau système de production de la Carte nationale biométrique



Dans un communiqué rendu public le 3 janvier 2023, le ministre de la Sécurité et de la protection Civile, le général Daoud Aly Mohammedine, a dit exercer la répression avec rigueur contre les personnes qui font circuler de fausses informations sur les réseaux sociaux, notamment sur le plateforme Facebook, sur l’obtention de la nouvelle carte d’identité biométrique, à travers un lien internet.



Le ministre de la Sécurité et de la protection Civile a rassuré que cette communication n’engage pas le gouvernement, en rappelant que toute communication se rapportant à la carte biométrique se fera au moment opportun à travers les canaux officiels de publication et de diffusion. Par conséquent, il a annoncé que des sanctions seront prises contre les acteurs et complices de cette tentative de sabotage. Le ministre de la Sécurité et de la protection Civile rassure la population que de tels actes ne resteront pas impunis, et que leurs auteurs seront recherchés, identifiés et interpellés, afin de répondre de leurs actes.



Notons que la gestion de la Carte d’identité biométrique est liée aux données biométriques de tous les citoyens. Le rôle de Dermalog Identification Systemsc Gmbh dans le processus est la fourniture de certains équipements et la formation du personnel malien dans un volet bien établi de transfert de compétence.



En dehors de ces deux volets, aucune société étrangère n’interfère dans la gestion des données des citoyens maliens qui relève même de notre sécurité nationale. C’est pourquoi, l’Entreprise M-SI en charge de la confection et de la production de la carte par son expérience a déjà produit plus de trois millions de cartes biométriques avec les structures maliennes.



Selon un responsable du département de la Sécurité, la confection des cartes biométriques engage la sécurité intérieure et pour des raisons de sécurité, il ne peut pas être procédé à un appel d’offres ouvert comme les marchés ordinaires et cela ne sous-entend aucunement qu’il y a un manque quelconque de transparence.



Adama Coulibaly