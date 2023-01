Mali : affrontements sanglants entre deux villages pour le contrôle d’un site d’orpaillage - abamako.com

News Société Article Société Mali : affrontements sanglants entre deux villages pour le contrôle d’un site d’orpaillage Publié le vendredi 13 janvier 2023 | aa.com

Mali : affrontements sanglants entre deux villages pour le contrôle d`un site d`orpaillage

Des affrontements sanglants ont eu lieu dans la journée du mardi 10 janvier, entre les habitants du village Danga et ceux de Tombala, dans le cercle de Kangaba, région de Koulikoro au sud du pays, pour le contrôle d'un site d'orpaillage, a appris Anadolu, jeudi, auprès de Diakaridia Camara, maire de la commune rurale de Nouga de laquelle relèvent les deux villages en conflit.



Le bilan de ces affrontements fait état de 15 morts et plus de 30 blessés selon Diakaridia Camara.



« C'est à cause d'un site d'orpaillage dénommé ''Antenne Koro'' que les deux villages de ma commune, notamment, Tombola et de Danga se sont affrontés. La Mairie est intervenue pour réconcilier les deux villages. Nous avons parvenu à un accord », a déclaré la même source à Anadolu