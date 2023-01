Le ministre Ibrahim Ikassa Maïga au sujet de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée : «Il s’agit de maintenir la flamme du patriotisme» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre Ibrahim Ikassa Maïga au sujet de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée : «Il s’agit de maintenir la flamme du patriotisme» Publié le vendredi 13 janvier 2023 | L’Essor

© aBamako.com par Androuicha

Cérémonie de lancement des reformes majeures sur la question enseignante au Mali

Bamako, le 10 novembre 2022. À la faveur d`un atelier qui s`est déroulé à l`Azalaï hôtel, le ministère de l`Education Nationale a, en partenariat avec le Bureau de l`UNESCO au Mali, procédé au lancement officiel des reformes majeures sur la question enseignante au Mali. (Photo Ministre de la Refondation de l`Etat, M. Ibrahim Ikassa Maiga) Tweet

Pour dénoncer les sanctions injustes de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) contre notre pays, le peuple malien s’est fortement mobilisé le 14 janvier 2022. D’où la décision du président de la Transition d’institutionnaliser le 14 janvier comme «Journée nationale de la souveraineté retrouvée».





Dans cette interview, le ministre chargé de la Refondation de l’État, Ibrahim Ikassa Maïga, explique le sens de cette journée et dévoile les activités qui sont au programme de la première célébration de cet événement



L’Essor : Le 14 janvier a été consacré «Journée nationale de la souveraineté retrouvée» au Mali. La première célébration aura lieu le samedi prochain. Quel sens donnez-vous à cette journée ?

Ibrahim Ikassa Maïga : Le 14 janvier 2022, les Maliens se sont massivement mobilisés, dans un sursaut patriotique inédit, contre les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines imposées à notre nation, à l’issue du double sommet de l’Uemoa et de la Cedeao, tenu le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana pour freiner l’action du gouvernement malien. Qui a décidé de poursuivre la mise en œuvre de la volonté du Peuple malien exprimée à travers les recommandations des Assises nationales de la refondation tenues du 11 au 30 décembre 2021.

Dès l’annonce des sanctions, notamment, la fermeture des frontières entre le Mali et les pays membres de la Cedeao, le gel des actifs du Mali au sein de la Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest (Bceao), la suspension des transactions commerciales, la rupture des aides financières et le rappel des ambassadeurs, etc, le gouvernement de la République du Mali a, dans un communiqué du 9 janvier 2022, annoncé le principe des mesures de réciprocité, en réaction aux sanctions.

Dans le même sens, le président de la Transition a lancé un appel au Peuple malien, pour une mobilisation patriotique de toutes les couches socio-politiques pour la défense de la souveraineté nationale.

Le vendredi 14 janvier 2022, ce sont plus de quatre millions de personnes qui se sont mobilisées à Bamako, dans les régions et localités de l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur, pour dénoncer ces mesures et réaffirmer l’attachement du Peuple aux idéaux du changement et du renouveau défendus par le gouvernement de Transition pour la restauration de la souveraineté nationale et la Refondation de l’État.

Ainsi, cette journée revêt une importance symbolique au regard de l’impact de cette manifestation historique, sur la vie de la Nation notamment le renforcement de la résilience des populations, l’engagement du Peuple pour le respect de la souveraineté du pays, l’éveil de conscience. D’où son institutionnalisation par le président de la Transition, lors de la session du conseil des ministres du 30 novembre 2022, comme « Journée nationale de la souveraineté retrouvée ».

La célébration de l’anniversaire de cette grande mobilisation est prévue le 14 janvier 2023, en vue de renforcer le sentiment patriotique et magnifier la souveraineté retrouvée du Mali qui repose désormais sur les trois principes définis par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, conformément à la vision du Peuple malien, à savoir : le respect de la souveraineté du Mali ; le respect des choix stratégiques et de partenariats opérés par le Mali ; la défense des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises.

L’Essor : Quelles sont les activités prévues à cette occasion ?

Ibrahim Ikassa Maïga : Cette commémoration vise à mener plusieurs activités ayant trait aux objectifs suivants : renforcer le sentiment patriotique ; célébrer le drapeau national, emblème de la patrie ; saluer le courage, la détermination et la résilience des Maliens ; renforcer la conscience d’appartenance à la Nation malienne ; réaffirmer l’attachement à la souveraineté.



Il s’agit, entre autres, de l’animation des leçons-modèles et jeux concours en milieu scolaire et préscolaire sur les thèmes du patriotisme, la souveraineté, la résistance nationale et la refondation de l’état ; la montée des couleurs ; des conférences-débats, des visites aux forces vives de la nation, des dons de sang pour les blessés de guerre et des prières et bénédictions pour la Nation, en présence des membres du gouvernement, à Bamako, dans les capitales régionales, mais aussi dans les représentations diplomatiques.

D’ores et déjà, il s’agit de maintenir la flamme du patriotisme et de la défense de notre souveraineté retrouvée et de notre indépendance nationale, pour permettre aux Maliennes et aux Maliens de poursuivre leur idéal de changement pour la refondation de notre Nation.

L’Essor : Journée de la souveraineté retrouvée : est-ce à dire que notre pays n’était pas souverain ? Quid des efforts consentis par nos pères fondateurs ?

Ibrahim Ikassa Maïga : C’est d’ailleurs un des meilleurs créneaux pour rendre un vibrant hommage aux pères de l’indépendance, qui de par leur patriotisme et dévouement, ont arraché notre accession à la souveraineté internationale. Oui, les célébrer à travers un rappel historique des faits ayant conduit le pays à l’indépendance, toute chose qui permettra à la jeune génération de savoir davantage d’où vient leur pays et quel doit être sa direction.



Aujourd’hui, ce que vit et traverse notre nation est historique et s’inscrit en droite ligne de la vision et de l’esprit du combat héroïque de nos pères fondateurs.





L’Essor : Dans le cadre de la refondation de l’État, le patriotisme est autant prôné. Est-ce à dire qu’il va être intégré dans notre système éducatif ?

Ibrahim Ikassa Maïga : Absolument, il le faut. Et nous sommes avec le projet de Programme national d’éducation aux valeurs qui est une volonté manifeste des plus hautes autorités de notre pays, afin d’aboutir à la construction d’un citoyen de type nouveau dans la perspective du projet Mali kura, de reconstruction de la citoyenneté, de l’état et de la Nation. L’objectif est donc de concevoir un programme d’enseignement et d’éducation civique, morale et patriotique sur le respect des valeurs et de la bonne gestion du bien public. C’est aussi la raison pour laquelle, les leçons modèles ont été initiées au titre de la commémoration de cette journée du 14 janvier.

L’Essor : Qu’attendez-vous du peuple malien pour cette célébration ?

Ibrahim Ikassa Maïga : C’est de les inviter au sursaut patriotique pour la défense de la patrie car dans le Mali refondé chaque Malien est un soldat pour la souveraineté et l’indépendance. Aussi, le chemin est épineux, rien ne sera plus comme avant. Il va falloir dans un élan de solidarité, soutenir la transition, faire des sacrifices encore avant qu’on ne commence à profiter des fruits des efforts en cours pour le bonheur du peuple.

In fine devons-nous garder, constamment à l’esprit que le processus de refondation repose nécessairement sur des valeurs qui fondent le vivre ensemble, l’appartenance à une communauté de destin, l’amour de la patrie, la protection du patrimoine national, la sauvegarde de l’intérêt général qui passe nécessairement par les hautes orientations du président de la Transition; à savoir : l’affirmation de la souveraineté et de la dignité, le libre choix de nos partenaires stratégiques et des intérêts bien compris de notre peuple. Par la grâce de Dieu, nous relèverons tous ces défis.

Propos recueillis par

Massa SIDIBÉ



Massa SIDIBE