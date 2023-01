Sotuba : Un nouveau-né abandonné devant la porte d’une maison - abamako.com

Sotuba : Un nouveau-né abandonné devant la porte d'une maison Publié le vendredi 13 janvier 2023 | L'Observatoire

Ce Mardi 03 janvier 2023, en pleine journée ou plus exactement aux environs de 11 heures, devant une maison habitée quelque part dans le quartier de Sotuba ACI, à proximité d’une Clinique de la place, une famille a constaté un bébé abandonné seulement quelques minutes après sa naissance.



C’est dans un drap d’accouchement et des pagnes émaillés de sang avec le cordon ombilical et le placenta tous mis ensemble que le nouveau-né de sexe féminin a été aperçu à la devanture de la famille Dolo à Sotuba. Rapidement, ladite famille a alerté la police du commissariat du 16ème arrondissement qui se trouve dans le quartier. Alors, le commissaire de police et ses hommes dans leur rôle d’enquête, ont délégué deux agents, dont un homme et une femme pour emmener le bébé à la Maternité de Korofina nord pour l’entretien et les soins préliminaires avant les autres procédures. Il était 13 heures 08 minutes, lorsqu’ils arrivaient à la Pédiatrie de l’hôpital. Sur place, les médecins ont heureusement fait remarquer que l’enfant est en bonne santé. Il ne présentait aucun signe alarmant sauf qu’il était en légère hypothermie. Après cet examen, les pédiatres ont transmis le bébé à la nutrition où il va passer 24h avant de le retourner au commissariat pour le suivi des procédures. Pour le moment, aucune information n’a filtré sur l’identité des parents encore moins concernant les motifs du rejet de cette innocente. En tous cas, jusqu’à la preuve du contraire, le nourrisson n’a pas manqué de famille pour son adoption. C’est alors qu’au moment où l’on examinait l’enfant, la salle était remplie de volontaires qui désireraient le prendre pour lui venir en aide. A noter que certains ont même accepté de prendre en charge les frais de médicaments.



Témoignages



Dr Diamouténé est un Médecin jury-clinicien à la Maternité de Korofina qui s’est occupé du bébé dès son arrivée. Il a voulu nous livrer des explications concernant les cas d’abandon des nourrissons d’une manière générale. Selon lui, malgré les différentes campagnes de sensibilisations à la radio, à la télé et aussi sur les réseaux sociaux par rapport à la contraception et aux grossesses non-désirées, ce cas s’emplifie de jour en jour.



A ces dires, ce sont des problèmes d’ordre sociétal et chacun peut avoir ses raisons. Mais dans pareilles circonstances à chaque fois que les enfants de cette nature nous parviennent, soit c’est la police, soit c’est les Sapeurs-pompiers qui nous les amènent, munis d’une réquisition. Notre rôle c’est d’examiner l’enfant et faire ce qui doit être fait, c’est-à-dire, établir un rapport sur ce qu’on a retrouvé chez l’enfant.



Causes



Pour Dr Diamouténé, la raison pour laquelle les bébés sont abandonnés, c’est très difficile de donner d’explication claire là-dessus. « A mon sens, le plus souvent, vous allez trouver que c’est les aide-ménagères qui sont soit financées ou mariées dans leurs villages, donc viennent ici tomber enceintes, et ne veulent pas qu’on le sache de l’autre côté, parfois même, tout au long de la grossesse elles font tout pour qu’on ne se rende pas compte qu’elles sont enceintes. D’autres situations qui pourraient se présenter aussi peuvent être des situations socio-économiques. Dans la société, quand on les voit avec des bébés, elles pensent directement que c’est une indignation à leur égard d’une part, et d’autre part, les moyens financiers qui se posent ne leur permettent pas de prendre en charge le bébé, et c’est pourquoi l’on s’en débarrasse sans avoir le regret.



Par ailleurs, une autre explication peut aussi être une grossesse non-désirée. La personne peut tomber enceinte sans qu’elle s’y attendait et on va dire que c’est une grossesse non-désirée. Parce que les circonstances peuvent varier selon les contextes.



Santé après les bilans



On a lancé un certain nombre de bilans qu’on va attendre. Dans le contexte actuel, si l’intéressée a eu le culot de se débarrasser de l’enfant, certainement elle n’a pas respecté le suivi de ses grossesses. Donc là ça peut être un risque pour l’enfant. Dans ces conditions, on est obligé de procéder à des investigations afin de s’assurer que le bébé ne court aucun risque. A l’heure où je vous parle, je peux vous assurer que physiquement et cliniquement, il tient bon. Il ne représente aucun signe de danger.



C’est sous une forte émotion qu’un membre de la famille Dolo n’a pas caché pas ses sentiments. Il trouve ignoble, injuste, terrible, barbare et inhumain l’acte posé par la nouvelle malheureuse maman. « Je pense qu’elle a jeté son enfant mais en voulant le sauver. Sinon, elle pouvait faire autrement. Donc, c’est une chance que Dieu nous a offerte aujourd’hui », affirme-t-il.



De son côté, une dame de la famille Dolo se réjouit de l’avoir en son sein. Elle n’a pas arrêté de téléphoner les autres frères et sœurs pour annoncer la bonne nouvelle comme si c’était elle-même qui avait subi. « Nous ne connaissons aucun autre parent à cet enfant. Nous sommes ses seuls et uniques parents. Et nous allons l’adopter mieux que nos enfants légitimes ». Puis d’ajouter : « je conseille aux jeunes femmes qui pratiquent cette indécence, d’arrêter. Ce n’est pas du tout facile pour une femme de patienter avec un enfant durant 9 mois, et un seul jour te fait oublier toutes les souffrances. Si tu as accepté celles-ci, il faut accepter aussi de le garder. Pour preuve, la personne qui a osé faire ça si sa maman à son tour avait été méchante vis-à-vis d’elle, elle n’allait peut-être pas survivre ».



Sidy Coulibaly