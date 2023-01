Ligue islamique mondiale : Mahmoud DICKO officiellement membre Permanent - abamako.com

Ligue islamique mondiale : Mahmoud DICKO officiellement membre Permanent Publié le vendredi 13 janvier 2023

Ce jour, 10 janvier 2023, le Sheikh Imam Mahmoud DICKO a été nommé officiellement membre Permanent de la Ligue Islamique Mondiale. Une distinction qui couronne de la plus belle des manières ce personnage de haut rang malien.



L’Imam Mahmoud Dicko est nommé membre de base/Permanent de la Ligue Islamique Mondiale, qui est une ONG basée à la Mecque et composée de tous les courants des pays musulmans. Cette ligue présente le vrai islam et prône l’amitié entre les peuples.



De facto, l’imam Dicko devient également membre du Bureau des Ulémas de la LIM. Après l’annonce de cette nouvelle qui a largement donné le bonheur aux maliens, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux en félicitant ce personnage qui incarne l’islam et demeure une figure emblématique au Mali.



Par ailleurs, cette nomination est dédiée aux Chérifs Bouyé Haïdara de Nioro du Sahel, à Ousmane Madani Haïdara de Banconi, AMUPI, LIMAMA, LIPMA, et à toute la communauté musulmane du Mali selon le chargé de communication de la CMAS.



Pour rappel, cet ancien professeur d’arabe est devenu au début des années 1980 l’Imam de la mosquée de Badalabougou (une commune au centre de la capitale malienne) puis secrétaire général de l’Association Malienne pour l’Unité et le Progrès de l’Islam au Mali (AMUPI). Leader religieux considéré depuis 2020 comme l’une des personnalités les plus influentes du pays, il a servi de médiateur pendant la crise qui secoue le Mali. C’est ainsi que le 7 septembre 2019, un mouvement politique a été lancé en son nom C’est la “Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de Mahmoud Dicko’’ (CMAS).



En cette heureuse circonstance, un verset coranique a été lu pour célébrer cette reconnaissance qui immortalise celui qu’on surnomme ‘’Le sage et l’éclairé’’ « Telle est la grâce d’Allah qu’il donne à qui il veut. Et Allah est le Détenteur de l’énorme grâce ! »



Ahmadou Sékou Kanta