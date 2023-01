Cadre d’échanges avec les acteurs politiques et la société civile : Le Col. Abdoulaye Maïga sollicite des propositions et de recommandations précieuses pour le référendum - abamako.com

Cadre d'échanges avec les acteurs politiques et la société civile : Le Col. Abdoulaye Maïga sollicite des propositions et de recommandations précieuses pour le référendum
Publié le vendredi 13 janvier 2023 | Le Pays

Tant attendu, le cadre d’échanges avec les acteurs politiques et la société civile afin de recueillir leur avis sur la meilleure organisation du referendum s’est tenu, hier jeudi 12 janvier 2023, au Centre de Formation des Collectivités territoriales (CFCT). Une occasion pour le Ministère l’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte parle du gouvernement, le Col. Abdoulaye Maïga d’inviter les participants à avoir des échanges fructueux assortis de propositions et de recommandations précieuses pour trouver des solutions pratiques à une bonne organisation du référendum. C’était en présence du Ministère de la Refondation de l’Etat et le Ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles.



Comme prévu, le cadre d’échanges du ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation avec les acteurs politiques et la société civile s’est tenu au Centre de Formation des Collectivités territoriales (CFCT), hier jeudi 12 janvier 2023. Avec pour objectif de mener à bien la volonté du président de la transition de la transition, le Col. Assimi de prendre en compte toutes les voix divergentes dans l’élaboration de la nouvelle constitution, le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation en collaboration avec Ministère de la Refondation de l’Etat et le Ministère délégué auprès du Premier Ministre Chargé des Reformes politiques et Institutionnelles a initié ce cadre d’échanges avec les acteurs politiques et la société civile afin de prendre en compte leur avis avant toute prise de décisions sur les réformes politiques et électorales. Déjà, Pour prendre en charge les différentes observations faites par ces différents acteurs sur l’avant-projet de Constitution, le Chef de l’Etat a mis en place suivant Décret n°2022-0777/PT-RM du 19 décembre 2022, une commission pour finaliser le texte Constitutionnel afin de doter notre pays d’une loi fondamentale conforme aux aspirations du Peuple.



Lors de la cérémonie d’ouverture de la présente rencontre, le Ministère l’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte parle du gouvernement, le Col. Abdoulaye Maïga a tenu à rappeler que ce processus, au-delà d’être une priorité des plus Hautes Autorité de la Transition, est aussi fondamental pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel au Mali. C’est pourquoi d’ailleurs, il a invité les participants à donner le meilleur d’eux-mêmes pour faire des recommandations précieuses qui seront utiles à l’organisation d’un scrutin référendaire réussi. « Ainsi, il sera attendu de vous, des échanges fructueux assortis de propositions et de recommandations précieuses pour trouver des solutions pratiques à une bonne organisation du référendum » a-t-il sollicité lors de son allocution.



Issa Djiguiba