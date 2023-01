Me Mountaga Tall à la présentation des vœux du parti CNID-FYT : « Hier, en présence des autres nous rasions les murs. Aujourd’hui nous sommes enviés et magnifiés » - abamako.com

Me Mountaga Tall à la présentation des vœux du parti CNID-FYT : « Hier, en présence des autres nous rasions les murs. Aujourd'hui nous sommes enviés et magnifiés » Publié le vendredi 13 janvier 2023 | Le Pays

Conference de presse du Candidat Mountaga Tall

Bamako, le 09 juillet 2018 le candidat Mountaga Tall a tenu une conference de presse



Le mercredi 11 janvier 2023, s’est tenue à la maison de la presse, la 24ème édition de la présentation des vœux à la presse de Me Mountaga Tall, président du parti Congrès National d’Initiative Démocratique CNID-Faso Yiriwa Ton. En présence de beaucoup de faîtières de la presse, Me Mountaga Tall a exprimé la dignité retrouvée par les maliens suite à leur combat pour la souveraineté. « Hier, en présence des autres nous rasions les murs. Aujourd’hui nous sommes enviés et magnifié » s’est-t-il réjoui.



A l’entame de ces propos le Me Mountaga Tall, a d’abord tenu à préciser que cette rencontre avec la presse chaque année, est uniquement un espace d’échanges qui, certes utile, mais qui n’a aucune prétention d’apporter des propositions de solutions à tous les problèmes et défis que rencontre le Mali surtout dans un contexte aussi sensible comme aujourd’hui.



D’ailleurs, il soutiendra que l’année 2022 qui vient de s’achever, ne pouvait qu’être difficile pour le Mali et ses compatriotes en raison de la volonté unanime et inébranlable de reconquérir leur souveraineté. « Une telle quête, qui évidemment n’a pas de prix, exige un don de soi individuel et collectif. S’il n’a pas de prix, le coût de cette dignité retrouvée, particulièrement élevé, a été payé par les Maliennes et les Maliens qui ont beaucoup soufferts, et ont tout supporté de façon quasi-stoïque. Gloire à eux ! » a relaté, le président du CNID-FYT, Me Mountaga Tall.



Pour lui, l’embargo économique, financier et diplomatique de la CEDEAO et de l’UEMOA avec ses conséquences inébranlable sur le quotidien faisait partie de la rançon à payer pour cette conquête. « Nul ne peut, aujourd’hui, contester un acquis important, inestimable de la transition, à savoir, la fierté retrouvée d’être Malienne ou Malien. Hier, en présence ce des autres, nous rasions les murs. Aujourd’hui nous sommes enviés et magnifiés » s’est réjoui Me Moutaga Tall.



Ce qui a été regrettable durant cette période, selon le partisan du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD), c’est qu’au moment où l’amour de la patrie et la solidarité devaient être les maîtres mots, des comportements inacceptables ont aggravé les souffrances des compatriotes « il s’agit notamment de certains spéculateurs, qui n’ont pas hésité à empocher les subventions de l’Etat tout en maintenant les prix des produits de première nécessité à des prix prohibitifs » a déploré Me Mountaga Tall.



Sur la nébuleuse question de l’organisation des élections, Me Mountaga Tall souligne que bon nombre des compatriotes émettent des doutes sur la capacité des autorités du Mali à organiser tous les scrutins prévus. « Nous devons d’abord travailler pour mettre de notre côté tous les atouts pour une bonne organisation des différents échéances électorales. Il faut à cet égard d’abord et avant tout rendre l’AIGE rapidement opérationnelle » a-t- appelé tout en réitéré son engagement et celui de son parti CNID FYT, à accompagner la transition, jusqu’au bout tout en restant sur la voix de droiture et de l’honneur.



Quant au président de la maison de la presse M. Bandiougou Danté, il a pour sa part remercié Me Moutaga Tall et ses militants pour l’intérêt qu’ils portent aux faîtières des médias et en retour, il a aussi formulé des vœux pour le parti CNID- FYT.



Tioumbè Adeline Tolofoudié