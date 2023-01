Ségou : le quartier ‘’Somono’’ doté d’un forage - abamako.com

Ségou : le quartier ''Somono'' doté d'un forage Publié le vendredi 13 janvier 2023 | Le Pays

A Ségou, les habitants du quartier Somono disposent désormais deux châteaux d’eau de 17 m3.Le coût de réalisation est estimé à 17 millions FCFA. La cérémonie inaugurale de l’évènement au eu lieu le dimanche 08 janvier dernier. C’était en présence de plusieurs autorités administratives et politiques de la ville. En effet, les deux châteaux d’eau ont été offerts par un citoyen natif du quartier. À cette occasion, le donateur a estimé que cet équipement servira environ dix mille habitants et soulagera la souffrance des populations en matière d’eau potable.



Education : échanges sur la recherche de solutions idoines pour les syndicats

La salle de réunion du département de l’Education nationale a servi de cadre, le 12 janvier 2023, pour des échanges entre les syndicats des Financiers du secteur de l’éducation et Mme Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l’Education nationale. Le but de ces changes était d’évoquer des points relatifs à la problématique de primes et indemnités pour ces acteurs, recrutés au niveau de la fonction publique et mis à la disposition du département de l’éducation, lesquels n’ont pas bénéficié de primes et d’indemnités dans leurs structures respectives. Après plusieurs tentatives, cette sollicitation de la cheffe du département, en l’occurrent la ministre Dédéou, vise à trouver de solution aux revendications que le syndicat qualifie de discrimination dans l’exercice de leur fonction. Tout au long des échanges, la ministre s’est réjouie du cadre d’échanges qui permettra d’aller vers la recherche de solutions idoines.



Sécurité : Bientôt un centre multifonctionnel pour les FAMa à Gao

Le camp FIRHOUM Ag Alançar de Gao a abrité, le vendredi 6 janvier dernier, la cérémonie de la pose de la première pierre du centre multifonctionnel. C’était sous la présence du directeur de service social des Armées, le Colonel-major Brehima Samaké, en compagnie de plusieurs autorités militaires, politiques administratives passant par des membres de l’association des femmes du camp. La future infrastructure, financée par la Direction du Service Social des Armées(DSSA), sera composée, entre autres, de trois salles de formation, d’un magasin. Ainsi, l’objectif est de doter les FAMa d’un centre multifonctionnel ; d’améliorer leurs conditions de travail, voire de renforcer leur bien-être. Cela, tout en permettant également d’offrir aux familles de nos militaires l’immense opportunité d’avoir un lieu de rencontres, d’échanges, voire de mener beaucoup d’activités en termes de formations socioprofessionnelles, ainsi que des activités génératrices de revenus. Ce joyau et son équipement coûteront plus de 60 millions de FCFA. A l’image de Gao, les zones de défense de Tombouctou et de Mopti seront également dotées chacune d’un centre multifonctionnel grâce au téléthon organisé par la DSSA, le 28 décembre 2022.Cela nécessite la contribution des Maliens de l’extérieur, de l’intérieur et de la Coordination des femmes solidaires du Mali. Il convient de rappeler que la présidente de la FORSAT civile, Mme Touré Aicha Baba Keita, a offert une enveloppe de 1 million de FCFA aux femmes du camp et aux veuves des militaires de la région de Gao. Un geste entrant dans le cadre de l’accompagnement de la DSSA pour les actions humanitaires. Pour sa part, le commandant de la région militaire n1, le colonel Issa Bakayoko a salué et remercié la Direction du Service Social des Armées pour le financement de ce centre. A son tour, le Colonel-major Brehima Samaké a exprimé tous ses vœux pour que ces édifices puissent contribuer au développement socio-économique des familles militaires.



Kita : la population dotée de l’unité de transformation de jus et de mangue

Sous la réalisation du conseil régional de Kayes, le grand projet de transformation des produits agricoles dans la ville de Kita est en passe de se concrétiser. Courant le jeudi 12 janvier 2023, la population a été dotée d’une unité de transformation de jus et de mangue. Ladite unité se trouve juste à côté de l’ancien site d’ATTM sis sur la route de Bankansi, dans la commune de kofèba. Ainsi, la population a désormais à son actif trois grandes usines de transformation des produits agricoles. Il s’agit de l’unité de production du beurre de Karité, l’unité de production de la pâte d’arachide et l’unité de production du jus de mangue. La population de Kita se réjouit de l’ouverture de ces infrastructures offrant une nouvelle opportunité d’emploi à la jeunesse.



Nouvel an : la presse présente ses vœux au Président de la transition

La salle des banquets du palais de Koulouba a servi de cadre, le jeudi 12 janvier, pour la présentation des vœux de nouvel an de la presse malienne au Président de la transition, colonel Assimi Goïta.L’évènement a été marqué par la présence de Bandiougou Danté, président de la Maison de la presse, en compagnie des membres de la Haute Autorité de la Communication, ceux du Comité national de l’égal accès aux médias d’Etat. C’était sous la présence du Dr. Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre, de Malick Diaw, président du Conseil national de transition, ainsi que des membres du Gouvernement. En effet, cette traditionnelle présentation de vœux de nouvel an a été l’occasion pour évoquer les défis majeurs auxquels le Mali a été confronté durant l’année écoulée. Aussi, il était question de l’environnement difficile dans lequel évoluent les médias maliens. Par la même occasion, des doléances ont été formulées en vue de soutenir l’amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels de l’information. A en croire le président de la Maison de la presse, la rencontre a été également l’occasion pour faire l’état des lieux de la situation des journalistes disparus et enlevés au Mali. Bandiougou Danté a félicité les autorités maliennes, soulignant l’absence des journalistes dans les prisons maliennes, voire du traitement privilégié accordé aux médias par le Chef de l’Etat. Pour sa part, le Président du Comité national de l’égal accès aux médias d’Etat a rassuré le Chef de l’Etat de la disponibilité de sa structure à jouer pleinement son rôle de veille lors des prochaines échéances électorales.



Yorosso : Des préparatifs en cours pour magnifier la journée du 14 janvier

Dans le cadre de la célébration de la journée nationale de la Souveraineté retrouvée, prévue le 14 janvier 2023 prochain, une grande opération d’assainissement s’est tenue dans toutes les écoles du cercle de Yorosso, le jeudi 12 janvier 2023. Selon les responsables des écoles, des leçon-modèles sur la citoyenneté et le patriotisme seront dispensées ce vendredi 13 janvier 2023, dans toutes les écoles du fondamental et du secondaire pour rappeler aux enfants le sens de l’amour de la patrie.



Tizi-Mizi, dans la circonscription d’Ansongo : Des citoyens bastonnés par des bandits armés

A Ansongo, des hommes armés non identifiés se sont introduits, le mercredi 11 janvier, dans le village de Tizi-Mizi. Selon les habitants, les bandits se sont attaqués à neuf hommes. Ils accusent les paisibles citoyens d’être des informateurs de l’armée malienne. Pas de perte en vie humaine, mais les citoyens indexés ont été bastonnés avant d’être abandonnés.