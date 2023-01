Handball : L’Usfas (messieurs) et le COL (dames) remportent la Super Coupe - abamako.com

Handball : L'Usfas (messieurs) et le COL (dames) remportent la Super Coupe Publié le vendredi 13 janvier 2023 | Le Tjikan

Les finales de la Super Coupe du Mali de handball ont été remportées par les dames du COL, victorieuses 27-20 sur COM, et les messieurs de l’USFAS, 32-24 sur l’AS Police.



Les amoureux du handball malien avaient les yeux tournés dans la salle Abdallah Mohamed Haïdara, où se disputaient le vendredi 30 décembre les finales tant attendues du handball malien. En présence du représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction Civique et de la Construction citoyenne, Mohamed Alassane, celui du Cnos-Mali, Wahab Zoromé, et le Président de la Fédération malienne de Handball, le lieutenant-colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, les équipes finalistes ne se sont pas fait de cadeaux. Dans la première rencontre ayant opposé le COL champion du Mali et le COM vainqueur de la Coupe, la bataille a tourné à l’avantage du COL qui l’emporte par 27-20.



La seconde rencontre la plus attendue a tenu toutes ses promesses. Cette belle empoignade entre les deux porteurs d’uniforme a tourné à l’avantage des militaires de l’USFAS qui se vengent ainsi des policiers qui les avaient privés du titre de champion du Mali. L’USFAS l’emporte par 32-24 sur l’AS Police.



A l’issue de la rencontre, le président de la Fédération malienne de handball, le lieutenant-colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara, a félicité les équipes finalistes pour avoir mouillé le maillot pour cette Super Coupe du Mali de handball, dotée du trophée Marcel Dakouo. Selon le Président de la Fédération malienne de handball, notre pays s’apprête à accueillir une compétition de zone en 2023. ” Nous sommes aussi candidat pour organiser le championnat des clubs champions”, a-t-il conclu.



A noter que cette Super Coupe de la Fédération malienne de handball marque l’ouverture de la saison 2022-2023.



Almihidi Touré