Formation du personnel de la Dgcc : Le programme annuel 2023 officiellement lancé

Ils étaient directeurs régionaux, chefs de services régionaux et subrégionaux de la Dgcc à prendre part à une formation de deux jours, du 5 au 6 janvier à Bamako, sur les thèmes suivants : Circuit de distribution des produits de première nécessité, guichet unique du commerce extérieur, mesures de facilitation des échanges, pour mieux répondre aux préoccupations des consommateurs.



Boucadary Doumbia, directeur général de la Dgcc, dira aux cadres de sa structure que la connaissance du circuit de distribution est fondamentale pour un administrateur du commerce. Il estime qu’on ne peut pas surveiller le commerce si on ne maitrise pas son circuit de distribution. « Le circuit de distribution d’un produit diffère de celui d’un autre produit et ça dépend des localités aussi », at-il précisé. Pour lui, la première chose d’un directeur régional c’est de connaitre le circuit de distribution de chaque produit de sa localité. En prenant l’exemple sur Bougouni où il n’y a pas d’importateur, ni producteur d’après lui, il dira donc que le circuit commence directement avec l’opérateur qui vient s’approvisionner à partir de Bamako. Par contre, qu’ailleurs l’on peut avoir le producteur, qui concurrence l’importateur donc les deux peuvent être sur le même marché.



« Au Mali, 90% du chiffre d’affaires sont réalisés par le commerce indépendant, un commerçant installé à son propre compte, qui n’est pas affilié à un réseau, contrairement à certains pays développés comme la France où 10% du commerce est détenu par quelques entreprises intégrées telle que carrefour qui réalise 90% du chiffre d’affaires. Pour une meilleure maitrise du circuit, c’est d’aller vers le commerce intégré », a-t-il dit.



« Cette formation organisée à l’intention des cadres des structures régionales et subrégionales venus de Kayes à Kidal aura été sans nul doute bénéfique pour vous et contribuera à coup sûr d’apporter de l’efficacité dans le travail qui vous est confié », a déclaré Mahmoud Ould Mahamed, ministre de l’Industrie et du Commerce qui a présidé la cérémonie de clôture de ladite session.



En effet, selon lui, une bonne maitrise de la chaine d’approvisionnement permet de diminuer les temps de livraison, si elle est bien optimisée. Aussi, elle permet d’anticiper facilement les risques de rupture des stocks afin de répondre efficacement aux atteintes des consommateurs. A ses dires, cette approche est en adéquation avec la vision du président de la transition et de son gouvernement de combler les lacunes de l’administration publique malienne confrontée à la problématique de l’inadéquation des formations avec les réalités professionnelles.



« Au terme de cette session je ne doute pas que les connaissances acquises vous seront d’une utilité immense au regard de la complexité des questions liées à la surveillance des marchés et à la bonne mise en œuvre des mesures adoptées par le gouvernement pour atténuer l’impact des effets de la crise économique mondiale sur le pouvoir d’achat des consommateurs », a-t-il souhaité.



Moussa Sékou Diaby