Abus sexuels dans le basket malien : le retour de Jean-Claude Sidibé ravive le scandale Publié le samedi 14 janvier 2023 | Jeune Afrique

En juin 2021, une enquête du New York Times révélait l’existence d’un système organisé de pédocriminalité au sein de la fédération. Son ancien patron vient de retrouver son poste alors qu’il était cité dans l’affaire.



Au Mali, l’élection de Jean-Claude Sidibé à la présidence de la Fédération de basketball, le 30 décembre 2022, n’a visiblement pas réjoui tout le monde. Et pour cause : le nouveau patron du basket national, de retour aux affaires après un premier mandat de président entre 2014 et 2017, est un homme dont le nom revient souvent dans l’enquête du New York Times publiée en juin 2021. Le quotidien américain avait alors dévoilé l’existence d’abus sexuels quasi systématiques au sein de la fédération depuis des années, sur des victimes principalement mineures.



