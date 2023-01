Attaque à main armée à Nara dans la région de Koulikoro : Un policier a été abattu par les assaillants - abamako.com

Attaque à main armée à Nara dans la région de Koulikoro : Un policier a été abattu par les assaillants Publié le dimanche 15 janvier 2023

Ce Vendredi 13 janvier 2023, aux environs de 20h à Nara, le sergent de police de la promotion 2015 du nom de YAYA TRAORÉ en service du commissariat de police de Nara



à été tué par des hommes armés non identifiés (HANI) dans son lieu de travail devant une caisse d’épargne sur place.

Plusieurs sources indiquent qu’une autre personne à été blessé à cette attaque perpétrée

Nos condoléances les plus attristés à sa famille ainsi qu’à ses proches et prompt rétablissement au blessé.

Professeur Touramagan

Source: Kojuku