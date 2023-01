Pour bâtir un solide parti politique : Moussa Timbiné appelle à l’unisson de tous les anciens soutiens de feu IBK - abamako.com

Héritier politique légitime d’IBK et leader incontesté, Moussa Timbiné, ancien président de l’Assemblée nationale du Mali, lance un appel vibrant à tous les anciens soutiens de feu Président Ibrahim Boubacar Keita, après sa démission de toutes les instances du RPM, afin de bâtir un solide parti politique, capable de conquérir le pouvoir en 2024. Le Mouvement Convergence 2023 qu’il vient de former est à l’image de la Convergence 2002 du feu Président IBK.



Le jeudi 05 janvier 2023 lors d’une conférence de presse, Moussa Timbiné, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, a officialisé sa démission du parti des tisserands Rassemblement Pour le Mali (RPM) et celle de l’ensemble des membres des bureaux des sections, des Sous-sections et des Comités du PARTI, de PUF et de l’UJ RPM de la Commune V du District de Bamako.

Après avoir souhaité la bienvenue aux invités, Moussa Timbiné a rendu un hommage au vaillant peuple du Mali, aux populations résilientes, victimes des conséquences de la crise multiforme qui secoue le Mali, aux forces armées et de sécurité… Ensuite, il a demandé d'observer une minute de silence à tous les frères et sœurs, civils et militaires, tombés sur le champ de l'honneur pour la défense de la liberté et de la démocratie.

Avant d'entrer dans le fond, M. Timbiné a tenu à saluer la mémoire et de rendre un hommage appuyé et sincère au père, Président et Mentor, feu le Président Elhaj Ibrahim Boubacar Keita, Président fondateur du rassemblement pour le Mali (RPM).

Selon lui, le constat est amer au niveau du RPM. En effet, il a établi les problèmes du parti de feu IBK en trois points qui sont : la dégradation générale de la situation du parti, le refus catégorique d'appliquer la décision de la Cour d'Appel de Bamako et enfin, l'établissement de sentiments de confusion et de doute.

C’est à la suite de tous ces constats, remarques et manquements que l’Honorable Moussa Timbiné a solennellement annoncé sa démission. « Je lance un vibrant appel à tous les camarades militantes, militants et sympathisants du RPM, à tous les Clubs, Associations et Mouvements de Soutien aux idéaux du Père Fondateur du RPM Feu Elhadj Ibrahim Boubacar KEITA, à tous les fils et filles du pays épris de paix et de justice, à tous ceux et celles qui partagent notre vision, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, de nous rejoindre au sein du Mouvement Convergence 2023 afin de créer une nouvelle formation politique en adéquation avec nos aspirations politiques», a-t-il déclaré.

