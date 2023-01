CHAN Algérie 2022 : les Aigles locaux effectueront leur première sortie aujourd’hui face à l’Angola - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CHAN Algérie 2022 : les Aigles locaux effectueront leur première sortie aujourd’hui face à l’Angola Publié le lundi 16 janvier 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

CHAN 2022 : La compétition donne son coup d’envoi aujourd’hui

Tweet

Les Aigles locaux, vice-champions d’Afrique, effectueront leur entrée en scène cet après-midi, à 16 heures, au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN Algérie 2022). Au compte de la première journée du groupe « D », les Aigles locaux rencontreront les Palancas Negras de l’Angola. L’équipe du Mali est bien arrivée à Oran et est prête pour cette rencontre.



La particularité de la poule « D », composée de trois équipes à savoir : le Mali, l’Angola et la Mauritanie est que seule l’équipe qui se classera première de la poule passe pour le second tour.

Cette rencontre Mali-Angola sera retransmise en direct sur la chaine nationale (ORTM1).



fsanogo