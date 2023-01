Référendum sur la nouvelle Constitution: des partis siégeant au CNT - abamako.com

News Politique Article Politique Référendum sur la nouvelle Constitution: des partis siégeant au CNT Publié le lundi 16 janvier 2023 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par AS

Vote au CNT du projet de loi électorale

Bamako, le 17 juin 2022 le conseil national de transition a adopté le projet de loi électorale Tweet

contre le projetDepuis l’annonce de la tenue d’un référendum sur la nouvelle Constitution, une certaine classe politique a montré sa réticence pour une éventuelle adhésion du peuple à ce projet d’une nouvelle constitution. Parmi les partis politiques réticents siégeant au Conseil national de la transition (CNT), figure en tête l’Alliance pour la démocratie au Mali-Parti africain pour la solidarité et la justice (ADEMA-PASJ) dont les cadres les plus influents sont membres. De qui se foutent-ils ?Notre pays compte environ deux cent dix-sept (217) partis dont la quasi-totalité serait née de la vieille formule de l’ancien président ivoirien, feu Félix Houphouët Boigny: il vaut mieux être la tête d’une souris que la queue d’un lion. Autrement dit, il vaut mieux être le grand chef d’un petit parti que le petit chef d’un grand parti. Au Mali, on préfère jouer les premiers rôles dans une formation qui n’existe que de nom plutôt que de se contenter d’être la deuxième ou troisième personnalité dans une grande formation qui a déjà acquis une certaine stature et une certaine notoriété. En politique, il n’y a pas d’éthique, et la fin justifie amplement les moyens utilisés.