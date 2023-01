Les responsables du M5-RFP Mali Kura face à la presse : «La multiplication des attaques menées par les terroristes a fait grandir un sentiment d’abandon total des victimes par l’Etat » - abamako.com

Les responsables du M5-RFP Mali Kura face à la presse : «La multiplication des attaques menées par les terroristes a fait grandir un sentiment d'abandon total des victimes par l'Etat »
Publié le lundi 16 janvier 2023

Les responsables du Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) Mali Kura étaient face à la presse, le samedi 14 janvier 2023 à Kalabancoro pour dénoncer la « dégradation de la situation sécuritaire, économique et sociale au Mali ». Cette conférence de presse était animée par le président en exercice du M5-RFP Mali Kura, Me Mohamed Ali Bathily, en présence des autres responsables du Mouvement comme Konimba Sidibé, Cheick Oumar Sissoko, Dr. Boureima A. Traoré, Mahamadou Keïta. Selon le M5-RFP Mali Kura, deux ans après l’avènement de la transition, les promesses ne se sont pas réalisées sur le plan politique. «La multiplication des attaques menées par les terroristes a fait grandir un sentiment d’abandon total des victimes par l’Etat… Les dossiers de détournement des deniers et des fonds publics ne connaissent aucune avancée significative », révèle la déclaration du M5-RFP Mali Kura.



Dans ses mots de bienvenue en langue Bambara, Me Mohamed Ali Bathily a indiqué que l’élaboration d’une nouvelle constitution initiée par les autorités de la transition n’a pas de fondement juridique.



A sa suite, le vice-président du M5-RFP Mali Kura, Dr. Boureima A. Traoré a lu la déclaration du Mouvement dans laquelle il souligne que beaucoup de signaux concordants sont là pour indiquer que les citoyens qui ont massivement soutenu la conduite de la transition, commencent à s’interroger et même à s’inquiéter par rapport à celle-ci.



Selon lui, la lutte du M5-RFP menée contre le régime de Ibrahim Boubacar Keita visait à mettre un terme à un manque de justice sociale. Il a fait savoir que plusieurs causes peuvent expliquer ce qui apparait aujourd’hui comme un revirement suffisamment perceptible de l’opinion nationale sur la transition. Parmi ces causes, dit-il, certaines sont liées a des raisons politiques et d’autres à la mauvaise gouvernance.



A ses dires, deux ans après l’avènement de la transition, les promesses ne se sont pas réalisées sur le plan politique. « Après avoir cru un moment, à l’affirmation par les autorités politiques de la montée en puissance des armées, la multiplication des attaques et des exactions menées par les terroristes dans plusieurs endroits du pays, a fait grandir un sentiment d’abandon total des victimes et de leur espace vital par l’Etat », a déclaré Dr. Traoré.



Pour lui, le soutien de l’opinion publique aux autorités se rétrécit et devient parfois une sorte de gronde sociale, la preuve, les grèves qui ont lieu ou qui s’annoncent. « Plusieurs maliens s’interrogent aujourd’hui sur les avancées réellement faites sur le front de la gouvernance depuis le changement de régime.



En matière de justice, le dossier des tueries des manifestants du M5-RFP des 10, 11 et 12 Juillet 2020 n’est pas encore jugé et les victimes n’ont reçu aucune compensation ; les dossiers de détournement, des deniers et des fonds publics ne connaissent aucune avancée significative ; les citoyens continuent à se plaindre des mêmes pratiques d’une justice sélective ; les marchés de l’Etat sont régis par le favoritisme et le népotisme comme par le passé. Il suffit d’évoquer à cet égard l’attribution du marché des engrais, des marchés pour la construction ou la rénovation des routes, l’attribution d’exonérations à des commerçants sans que cela empêche la hausse des prix ; les recrutements frauduleux des parents des autorités administratives lors de concours d’accès à des fonctions publiques, ainsi les cas à l’EDM, la CANAM, l’INPS et même la police. L’attribution des logements sociaux a scandalisé l’opinion publique, tant elle a été faite sur des bases subjectives et préférentielles. Aucune de ces pratiques scandaleuses n’a donné lieu à quelque sanction que ce soit», a-t-il martelé.



Au contraire, ajoute-t-il, elles laissent le goût amer de croire que la lutte menée par le M5-RFP avec son cortège de victimes n’aura servi à rien. A l’en croire, une autre frustration pouvant justifier la réaction de l’opinion publique est l’augmentation des budgets du CNT, de la Présidence de la transition et de la Sécurité d’ Etat.



A cet égard, le comité stratégique du M5-RFP Mali Kura incite vivement l’ensemble des autorités de la transition à réduire le train de vie de l’Etat, à relancer les dossiers de lutte contre la corruption, les atteintes aux deniers et aux fonds publics ; à reprendre l’initiative dans le domaine de la sécurité; à prendre des dispositions pour maîtriser le prix des denrées de première nécessité et les faire baisser à la hauteur des pouvoirs d’achat des citoyens ; à faire la lumière sur les exonérations accordées aux commerçants pour l’importation des denrées de première nécessité, et sanctionner au besoin ceux qui sont responsables de l’échec de l’opération qui visait à soulager les citoyens les plus vulnérables. Répondant aux questions des journalistes, Konimba Sidibé a fait savoir que la situation sur le terrain n’est pas reluisant. Quant à Me Bathily, il a informé qu’un meeting sera tenu dans les prochains jours sur la situation du Mali.



Aguibou Sogodogo