Révision annuelle des listes électorales : Modele-Mali présente son rapport, attire l'attention des autorités, formule des recommandations Publié le lundi 16 janvier 2023 | Le Pays

Conférence de presse de la MODELE-Mali

Bamako, le 04 décembre 2021. La Mission d`Observation des Élections au Mali (MODELE Mali) a animé une conférence de presse autour des futures échéances électorales du pays.



Les responsables de la Mission d’Observation des Elections au Mali (Modele-Mali) ont procédé, le samedi 14 janvier 2023 au sein de l’hôtel Maeva Palace, à la présentation de la synthèse de leur rapport sur la révision annuelle des listes électorales (RALE). Il s’agit des travaux d’observation, effectués du 1er au 31 décembre 2022 sur toute l’étendue du pays par 75 observateurs. Via le document de 3 pages, la Modele-Mali attire l’attention des autorités sur certains aspects et formule des recommandations.







C’est à la faveur d’une conférence de presse que la structure a voulu vulgariser le contenu de son rapport. C’était sous l’égide du Dr. Ibrahim Sangho, chef de mission de la structure en compagnie d’Abdoulaye Guindo, président de DoniBlog ; Fousseini Diop, représentant de l’Ajcad…Selon le chef de mission, la Modele-Mali a poursuivi l’observation de la RALE dans la majorité des communes du pays, dans les 49 cercles et dans les 6 communes de Bamako. Selon la Modele, cette révision a été effectuée en l’absence des démembrements de l’Autorité indépendante de Gestions des élections (AIGE). Elle l’a été en contradiction avec l’article 57 alinéa 2 de la loi électorale prévoyant ceci : « En année électorale, l’AIGE assure le suivi et la supervision des opérations de révision des listes électorales ».Dans ce rapport présenté par le Dr. Ibrahim Sangho, il ressort que la RALE s’est déroulée malgré des difficultés liées à la transmission tardive des documents nécessaires dans certaines localités, notamment à Gourma Rharous, lors du démarrage des activités. S’y ajoutent une faible affluence des citoyens lors des opérations de révision et l’insécurité ayant empêché l’opérationnalisation de plusieurs commissions administratives. Dans la région de Kayes, l’analyse des données recueillies dans les zones observées aboutit à ceci : « Sur les 500 786 inscrits sur la liste électorale de la DGE en 2022, il y a eu 10 368 radiations, dont 37,67% de femmes ; 1798 transferts, dont 44,38% de femmes ; et 14 752 validations, dont 40,67% de femmes », lit-on dans le rapport. Quant à la région de Koulikoro, le rapport fait part de 450 172 citoyens inscrits sur la liste de la DGE en 2022. Parmi lesquels figurent 4 942 radiations, dont 30% de femmes ; 3315 transferts, dont 46% de femmes ; et 15 743 validations, dont 33% de femmes. Aussi, dit-on, le nombre d’électeurs potentiels est passé de 450 172 à 348 607 dans la région de Koulikoro, soit une diminution de 23%. Une baisse qui est accentuée au niveau des femmes avec un taux de 47%, apprend-on. Dans la région de Sikasso, la Modele-Mali énonce avoir répertorié 1061 transferts, dont 446 femmes (soit 42,03% de femmes) ; 1474 radiations dont 559 femmes (soit 37,92% femmes) ; 10557 validations dont 4678 femmes (soit 44,31% de femmes). À Mopti, sur une liste de 713 480 inscrits, il y a eu, selon le rapport, 3649 radiations, dont 1153 femmes (soit 31,59% de femmes), et 2039 transferts, dont 926 femmes (soit 45,41% de femmes). Dans la région de Tombouctou, les tableaux récapitulatifs ont été dressés conformément à la loi. Mais ils n’ont pas été affichés, ni portés à la connaissance du public, sauf à Gourma Rharous, signale-t-on. Ce non-affichage est contraire à l’article 63 alinéa 2 de la loi électorale. Ainsi, les données cumulées dans les communes de l’Alafia, Tombouctou, Bourem, Inaly, Diré et de Gourma Rharous font état de 68 823 électeurs potentiels en 2023, souligne-t-on. Courant octobre 2022, le nombre d’inscrits de la région de Kidal était, ajoute-t-on, estimé à 38 153 citoyens, dont 22 125 hommes et 16 028 femmes. « A la fin des opérations de la RALE, aucun nouveau majeur n’a été enregistré (0%) ; 3 cas de transferts dont 100% de femmes notés, et 39 cas de radiations dont 72% d’hommes et 28% de femmes. Ce qui donne une liste avec moins d’électeurs en 2023, soit 38 111 inscrits sur la liste de la DGE », écrit-on. Dans la rive gauche de Bamako, sur la liste DGE 2022 comportant 463 058 inscrits, il y a eu 347 radiations et 555 transferts. En commune V de Bamako, le nombre d’inscrits sur la liste de la DGE était de 291 019 électeurs. Sur lesquels il y a eu 113 radiations, 270 transferts et 160 897 validations dont 7483 femmes….



Ce que recommande la Modele-Mali



Après avoir mis l’accent sur des défis logistiques dans plusieurs localités du pays, la structure recommande aux autorités de renforcer la sécurité sur l’ensemble du pays. Cela, pour permettre aux citoyens de vaquer à leurs occupations et de participer pleinement aux prochaines élections. Aussi, les responsables attirent l’attention des uns et des autres sur l’inexistence, dans presque toutes les régions sillonnées, des activités politiques, de même que sur le déficit communicationnel autour des opérations de la RALE et la vulgarisation de la nouvelle loi électorale par des partis politiques. Puis de recommander à l’AIGE d’accélérer le processus d’installation de ses démembrements ; de confirmer la tenue du référendum constitutionnel ; de mettre en place le cadre de concertation permanent avec l’administration, les partis politiques et la société civile dans les meilleurs délais, voire de mettre en place, dans les meilleurs délais, le processus d’accréditation des Observateurs. Au ministère de l’Administration territoriale, la Modele recommande la révision du mandat et des missions des commissions administratives chargées de l’élaboration des listes électorales ; l’adoption des stratégies pour la prise en compte, dans le fichier électoral, des nouveaux majeurs et des populations déplacées….



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS