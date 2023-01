Association des éditeurs de presse privée (ASSEP) : Le bureau destitué, un collège transitoire mis en place - abamako.com

Association des éditeurs de presse privée (ASSEP) : Le bureau destitué, un collège transitoire mis en place Publié le lundi 16 janvier 2023 | Le Pays

Le bureau de l’Association des éditeurs de presse privée (Assep) dirigé par Ousmane Daou a été démis de ses fonctions à travers une motion de censure votée lors d’une l’Assemblée générale des Directeurs de publication, le samedi 14 janvier 2023. Organisée pour présenter le bilan à mi-parcours de l’instance dirigeante installée à peine 6 mois, l’Assemblée générale a voté séance tenante une motion de défiance ayant conduit à la démission de Ousmane Dao et son équipe à la tête de l’ASSEP. Ses paires lui reprochent d’être « incapable » de gérer les affaires courantes de la faitière. Un collège transitoire de Sept membres a été mis en place pour trois mois avec pour mission principale d’évacuer les affaires courantes de l’ASSEP, relire les textes de l’Association, préparer et organiser l’élection d’un nouveau bureau.







Comme le jour de son élection, le 11 juin 2022, le 14 janvier 2023 sera désormais gravé parmi les dates mémorables de la vie de l’Association des éditeurs de presse privée (Assep). Ousmane Dao et l’ensemble de son équipe ont été démis de leur fonction à la tête de l’ASSEP à la suite d’une motion de défiance des Directeurs de publication présents à l’Assemblée générale.



Organisée pour juste présenter le bilan à mi-parcours de l’équipe dirigeante installée à peine 6 mois pour gérer les affaires courantes de l’ASSEP, une motion de défiance a été validée et ajoutée à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 14 janvier 2023.



Non satisfaits de sa gestion, les Directeurs de publication présents à l’Assemblée générale ont alors énuméré une batterie de griefs contre le bureau et par ricochet, l’adoption d’une motion de censure à travers un vote à main levée suivi d’une forte acclamation de la majorité des membres présents et d’un huissier de justice à ladite l’assemblée générale.



Séance tenante, Un collège transitoire de Sept membres a été mis en place pour conduire les affaires courantes de l’ASSEP pendant une période de trois mois au maximum. Ce collège transitoire, composé de Boubacar Dabo ( du journal Le Zénith Balé ), Sega Diabaté ( du journal Sud Hebdo), Lamine Diallo( du journal L’Espoir), Youssouf Sissoko ( du journal L’Alternance), Hamidou Togo ( du journal Le Hogon) et de Idrissa Maïga ( du journal Le repère) aura principalement pour mission, selon l’assemblée générale, de relire les textes de l’Association et ensuite organiser et préparer l’élection d’un nouveau bureau.



Pour Boubacar Dabo, directeur de publication du journal Le Zénith Balé, non moins, membre du collège transitoire : « ce travail sera très délicat, mais avec un objectif commun, nous osons espérer atteindre ce que nous volons, la bonne marche de notre association commune » a-t-il rassuré avant d’exhorter l’accompagnement de tous ses pairs. « Sachez que le bureau qui a été mis en place pour évacuer les affaires courantes ne peut pas faire seul le travail. C’est avec l’ensemble des membres de l’association que nous pouvons trouver les objectifs que nous voulons » a-t-il invité.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS