Fake news sur les réseaux sociaux : le ministre du Développement rural alerte Publié le lundi 16 janvier 2023 | Le Pays

A travers un communiqué publié à la date du samedi 14 Janvier 2023, le ministre du Développement Rural met en garde contre les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux.





Dans le communiqué du ministre du Développement Rural, il est indiqué que le département a constaté avec stupéfaction, sur les réseaux sociaux, le classement du Mali au deuxième rang des pays producteurs de riz en Afrique. Cela au compte de l’année 2021-2022.



« Le Ministre du Développement Rural porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que cette information ne provient ni de ses services techniques compétents, ni de toute autre structure nationale habilitée » lit-on dans le communiqué du ministre du Développement Rural.



Cependant, il est souligné dans la note que pendant la campagne agricole 2020, le Mali a été classé deuxième producteur de riz en Afrique de l’Ouest après le Nigeria d’après les statistiques de la FAO.



En ce qui concerne les campagnes agricoles 2021 et 2022, le ministre du Développement Rural laisse entendre que les classements restent attendus et que lesdits résultats seront portés à la connaissance des populations dès qu’ils seront publiés.



Notons qu’à travers ce communiqué, le ministre du Développement Rural, veut attirer l’attention de la population, face à l’ampleur que prend les fake News sur les réseaux sociaux ces derniers temps et par la même occasion les inviter à être plus prudent face à ce phénomène.



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : Le Pays