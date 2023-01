Journée nationale de la Souveraineté retrouvée : La jeunesse de Point G, Koulouba et Sokonafing célèbre la première édition - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Journée nationale de la Souveraineté retrouvée : La jeunesse de Point G, Koulouba et Sokonafing célèbre la première édition Publié le lundi 16 janvier 2023 | Le Pays

Tweet



Dans le cadre du premier anniversaire de la grande mobilisation des Maliens, derrière leurs autorités de la transition, le 14 janvier 2022, pour dire non aux sanctions « sanctions illégales, illégitimes et inhumaines » de la CEDEAO et de l’UEMOA, le président de la transition, le Col. Assimi Goïta a décidé de rendre cette date mémorable à jamais. Déclarée « journée nationale de la Souveraineté retrouvée », les associations et mouvements de jeunes des localités de Point G, Koulouba et Sokonafing ont célébré cette première édition par un point de presse à la faculté de médicine de Point G. C’était en présence des représentants de l’ensemble des forces vives des trois localités ainsi que des autorités religieuses, administratives et locales.





La jeunesse de Point G, Koulouba et Sokonafing n’est pas restée en marge de la commémoration de la première édition de la « journée National de la Souveraineté retrouvée ». Le samedi 14 janvier 2023, à l’école de médicine de Point G, les associations et mouvements de jeunes des trois localités citées ont animé un point de presse, notamment sur l’élan de souveraineté actuel adopté par les plus hautes autorités de la transition. Pour eux, ce courage politique des autorités de la transition a redonné aux Maliens la dignité de leur passé glorieux. C’est pourquoi, ces jeunes accompagnées des sages des trois quartiers ont non seulement manifesté leur fierté par cette nouvelle démarche souverainiste, mais surtout réaffirmé leur disponibilité pleine et entière à accompagner et tout mettre en œuvre pour la réussite de la transition.



Pour cela, ils ont tenu à appeler, encore une fois, tous les Maliens à l’union sacrée autour de la mère patrie (Le Mali). Ainsi, pour le vieux Drabo qui présidait la cérémonie, l’union sacrée ne doit pas être un vain mot. Tout en rappelant le contexte de cette journée, notamment à la suite de la manifestation historique des Maliens le 14 janvier 2022 pour dire non aux « sanctions illégales, illégitimes et inhumaines » de la CEDEAO et de l’UEMOA », il a expliqué l’union sacrée dont a besoin le Mali comme un changement de comportement et le sacrifice ultime pour chacun de sortir des considérations individuelles et personnelles pour l’intérêt supérieur de la nation (le Mali). Aussi, a-t-il invité à l’application correcte des nouvelles dispositions recommandées par les plus hautes autorités de la transition pour l’occasion dans les espaces scolaires et universitaires afin d’éveiller et promouvoir le sentiment du patriotique et l’amour de la patrie.



Sobrement célébré cette année, à cause de beaucoup de facteurs d’ordre sécuritaire Moussa Ballo a espéré que les prochaines éditions seront grandioses à l’image de la mobilisation historique du 14 janvier 2022 dans les rues de Bamako et dans de nombreuses autres localités.



Issa Djiguiba



Source : Le Pays