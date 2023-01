Le nouvel entraineur du Stade malien de Bamako présenté au public - abamako.com

Publié le lundi 16 janvier 2023 | Le Républicain

Officiellement, le nouvel entraîneur du Stade malien de Bamako se nomme Siaka Traoré dit Gigi. La cérémonie de présentation officielle a eu le mercredi 11 janvier 2023 au complexe sportif Fousseyni Diarra de Sotuba. Le technicien ivoirien de 57 ans, qui a déjà entrainé l’Asec d’Abidjan, club avec lequel il a joué la phase de poule de la League africaine des champions et celle de la coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), entend donner un nouveau souffle au club de Sotuba afin de lui permettre d’occuper son rang dans le gotha du football malien et continental.



Aussitôt débarqué à Bamako au début de la semaine, Siaka Traoré dit Gigi a dirigé sa première séance d’entraînement, ce qui lui a permis d’entamer sa conférence. Selon lui, le groupe qu’il a d’abord vu lors de la séance d’entrainement lui a permis de se faire une idée sur l’exaltante tâche qui l’attend sur le banc des blancs de Bamako. Il a informé que le travail est son leitmotiv et que le travail peut lui permettre d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par les dirigeants du Stade malien de Bamako, à savoir remporter la coupe du Mali et terminer le championnat à la première place. Après son passage au sein de l’ASEC du club de Gagnoa et de la SOA d’Abidjan, il retrouve le banc du Stade malien de Bamako avec une houleuse mission. « L’objectif est de hisser l’équipe au plus haut niveau. La vision des dirigeants est trop grande et trop ambitieuse. On convoite le sommet. Chose qui n’est pas facile, mais pas impossible. Nous allons nous efforcer à ramener de la joie dans l’équipe », a-t-il rassuré. Ainsi, le remplaçant de Mamoutou Kané prend les commandes des blancs de Bamako qui se taillent dorénavant la 6e position pour 13 unités glanées en championnat national d’élite du Mali.



Signalons que le technicien ivoirien est titulaire d’une licence A et se dit être en mesure d’accomplir la tâche qui lui a été confiée. Enfin, le nouvel entraineur compte sur le soutien des stadistes pour l’atteinte de ses objectifs.



Moussa Samba Diallo