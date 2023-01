Institut de Formation Agro Sylvo Pastorale de Bla, commune Domba, cercle de Bougouni : Sortie de 121 étudiants de la promotion « AIDA M’BO KEITA » de l’IFASP - abamako.com

News Société Article Société Institut de Formation Agro Sylvo Pastorale de Bla, commune Domba, cercle de Bougouni : Sortie de 121 étudiants de la promotion « AIDA M’BO KEITA » de l’IFASP Publié le lundi 16 janvier 2023 | Le Républicain

Le 20 décembre 2022, a lieu le baptême de la promotion Kéita Aida MBO de l’Institut de Formation Agro Sylvo Pastorale de Bla, commune rurale de Domba et cercle de Bougouni. C’était en présence de la Marraine elle-même qui était accompagnée de ses collaborateurs et amis. Les autorités régionales de Bougouni y étaient présentes, de même que les populations de Bla. En effet, ils sont au nombre de 121 diplômés d’options des eaux et forêts, l’agriculture et l’élevage, de la promotion 2018-2022 de l’IFASP, à sortir. Les jeunes sortants ont choisi pour ce baptême, le thème : «Défis d’auto emploi des jeunes diplômés de l’institut de formation Agro Sylvo Pastorale de Bla/Bougouni».



La Marraine de la promotion, Mme Keita Aida M’BO, s’est dite sensible à l’honneur qui lui a été fait d’avoir été choisie comme marraine de la promotion qui porte dorénavant son nom. C’est avec fierté, souligne Aïda, que j’ai pris connaissance de la décision des étudiants de cette promotion de porter leur choix sur ma modeste personne comme marraine, et que les responsables de l’institut de formation ont entériné. « Mes sincères remerciements pour cette marque d’estime et de confiance qui me donne encore plus de courage à persévérer dans mon combat pour la protection de l’environnement, mais surtout pour le développement durable du Mali », a ajouté la marraine M’Bo Kéita. Avant d’assurer l’assistance et les sortants de son soutien.



«Cette cérémonie de remise de votre diplôme qui va concerner cette année plus d’une centaine d’étudiants, représente un moment infiniment joyeux, qui consacre l’ensemble de vos études menées de 2018 à 2022 dans des conditions que nous savons difficiles. Mais c’est surtout une étape qui vous engage vers votre avenir», a déclaré la marraine Aida M’Bo Kéita. Elle a ensuite remercié, au nom de la famille Keita, le corps enseignant, le Directeur de l’IFASP et toute la population de Bla dont l’accompagnement n’a pas fait défaut.



Selon la marraine de la promotion 2018-2022 de l’IFASP, le choix de ce thème dénote à suffisance de l’engagement des jeunes sortants à se battre pour un avenir meilleur en tant que jeunes diplômés.



A votre endroit, dit-elle, permettez-moi de vous transmettre deux grands messages. Le premier message dont j’ai envie de vous parler, dit-elle, est celui des conditions de la réussite. «Pour réussir dans toutes vos entreprises, ayez le sens de l’action et de son utilité, car les connaissances et les expériences personnelles et professionnelles acquises n’auront de sens que si elles vous permettent d’agir, de créer, de développer des projets concrets, utiles à la société. Ensuite, ayez de l’ambition sur des visions et projets à l’échelle des problèmes ou des questions qu’elles visent à traiter et des transformations qu’elles visent à conduire. Et enfin, pour réussir, il faut l’engagement, car les plus beaux et grands projets, les plus séduisantes stratégies ne sont rien, ou restent de pâles réalisations, sans l’engagement de ceux qui les portent. Vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels, ne transformeront votre vie ou votre secteur d’activité que si vous vous y engagez personnellement avec énergie, et conviction», a fortement conseillé Aida M’BO Kéita à l’endroit des jeunes sortants.



Et de poursuivre : « Le second message que je voudrais aborder avec vous se rapporte aux qualités personnelles, humaines et aux valeurs, qui feront de vous des acteurs responsables et efficaces. Dans votre vie de tous les jours, vous devez cultiver certaines valeurs qui constituent des vertus cardinales qui fondent et valorisent notre société. Il vous faut ainsi faire preuve de : discipline, de ponctualité, de rigueur, d’intégrité, mais aussi et surtout d’humilité. Chers filleuls, quel que soit votre secteur d’activités, ayez l’esprit d’entreprise ! “Travaillez ! Battez-vous !”, car le monde appartient aux vaillants ! Vous êtes encore dans la force de l’âge, alors, Ayez de l’audace, du courage, de l’imagination, croyez en vous, ayez confiance en vous et vous réussirez. Sachez aussi qu’un problème est une opportunité, parce qu’il vous incite à grandir !», a-t-elle conclu.



Hadama B. FOFANA