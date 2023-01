Vœux de Nouvel An de la presse au président Assimi Goïta : Bandjougou Danté souligne les avancées et les défis - abamako.com

Vœux de Nouvel An de la presse au président Assimi Goïta : Bandjougou Danté souligne les avancées et les défis Publié le lundi 16 janvier 2023 | Le Républicain

Dans son discours de présentation des vœux de Nouvel An au Président de la Transition, Col. Assimi Goïta, le jeudi 12 janvier 2023, au Palais de Koulouba, le président de la Maison de la presse, Bandjougou Danté, a salué les avancées enregistrées dans le traitement des journalistes et des médias d’une part et a expliqué le défis à relever dans le grand bateaux du Mali Koura d’autre part. La cérémonie a enregistré la présence du premier ministre, Chef du gouvernement, Choguel Kokalla Maïga ; du président du Conseil National de Transition, Malick Diaw ; des membres du gouvernement ; des membres des associations et organisations professionnelles de Presse.



Après une pensée pieuse à la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ d’honneur pour la défense de notre pays, le président de la Maison de la presse, Bandjougou Danté, a tout d’abord apprécié le traitement privilégié qui a été réservé aux médias. « Je formule pour vous-même, votre famille, vos collaborateurs et l’ensemble des Maliennes et des Maliens, nos vœux de santé, de réussite, de prospérité et de bonheur pour l’année 2023. Aujourd’hui, notre pays est engagé dans une période de Transition dont la mission première est sa refondation. Il est question pour nous de faire le point et de nous projeter vers l’avenir pour relever les défis avec efficacité et efficience», a-t-il dit.



Avant de rappeler que l’année 2022 a été celle de grands défis politiques, sécuritaires, économiques, sociaux, sanitaires, « … comme l’attestent les reportages, commentaires, interviews, documentaires… réalisés et diffusés par nos différents médias ». « Nous nous réjouissons de l’absence de journalistes incarcérés dans nos prisons. Mais il faut rapidement évoquer les nouvelles formes de menaces fondées sur des injures, des menaces d’agressions physiques, le chantage… Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, l’année 2022 s’est achevée sans véritable avancée dans l’affaire Birama TOURE, disparu depuis 7 ans et nous sommes toujours sans nouvelle des animateurs radios Hamadoun Nialibouly et Moussa Bana Dicko enlevés dans le centre du pays depuis 2020.



A ceux-ci s’ajoute le journaliste français Olivier Dubois kidnappé à Gao depuis un an », a-t-il expliqué. Pour lui, en dépit des relations fraternelles basées sur le respect mutuel et la volonté commune de trouver des solutions aux problèmes dans un esprit de partenariat, l’atmosphère en 2022 était viciée par l’incohérence et l’irrégularité de la politique d’aide à la Presse. Elle fait couler, encore, beaucoup d’encre et de salive. « Cet appui financier de l’Etat demeure irrégulier et très insignifiant.



En 2022 par exemple, le montant payé (23 millions) ne permet même pas d’assurer le fonctionnement de la Maison de la Presse dans un paysage médiatique de plus de 450 radios, 42 télévisions, plus 150 parutions, 60 journaux en ligne», a indiqué le premier responsable de la Maison de la presse.



Avant de saluer l’exemplaire coopération entre le Département de la Communication et la Maison de la Presse sur les grandes questions relatives à la gestion de la Presse. « Notre objectif est de susciter l’émergence d’une Presse plus professionnelle et responsable. Respecter la vérité, servir en priorité les intérêts du citoyen, conserver notre indépendance à l’égard de ceux dont nous relatons l’action et fournir une information complète et équilibrée. Votre objectif est de susciter l’émergence d’un citoyen malien nouveau avec un esprit patriotique élevé. Le respect de la souveraineté de notre pays et de nos choix stratégiques ainsi que la défense des intérêts vitaux du peuple malien sont les principes qui guident votre action. Pour ce faire, les médias sont incontournables », a soutenu Bandjougou Danté.



Moussa Dagnoko