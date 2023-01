Faits divers : En plein procès, un drogué accuse un juge de fumer du « yamba » - abamako.com

News Faits Divers Article Faits Divers Faits divers : En plein procès, un drogué accuse un juge de fumer du « yamba » Publié le lundi 16 janvier 2023 | Arc en Ciel

Dans un dossier consacré aux histoires insolites lors des audiences des tribunaux, L’Observateur a recueilli les témoignages d’avocats et de magistrats, écrit Seneweb. Ces derniers sont revenus sur de croustillants épisodes dont ils ont été les témoins durant ces procès.







Celui rapporté par un avocat est renversant, souligne le journal. Il s’est déroulé en 2005 devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il concernait un jeune homme qui avait l’habitude de comparaître pour le même chef : détention et usage de chanvre indien.



Appelé à la barre, le mis en cause reçoit un savon du juge, d’après l’avocat, qui cite le magistrat : « Qu’est-ce qui t’empêche d’arrêter de fumer du chanvre indien ?» Réponse du prévenu : « Monsieur le juge, vous ne savez pas décidément pas ce qui se passe dans ce pays. Au Sénégal, tout le monde fume du chanvre indien».



Le juge marque son étonnement : « Ah bon ? ». Le jeune drogué embraye et, sans sourciller, balance : « Même vous, vous fumez du chanvre indien », poursuit le journal.



Le président de l’audience manque de s’étrangler, d’après le récit de l’avocat. «Ah bon ?», tonne-t-il avant d’inviter le procureur à prononcer ses réquisitions. Le chef du parquet demande un an ferme. Une peine doublée par le juge outré.



Oumou Touré