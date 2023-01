Trésors humains vivants du Mali : Pr. Babou Niang parmi les récipiendaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Trésors humains vivants du Mali : Pr. Babou Niang parmi les récipiendaires Publié le lundi 16 janvier 2023 | Arc en Ciel

Tweet

Choguel K. Maïga, Premier Ministre du Gouvernement de la Transition du Mali, a présidé le 5 janvier 2023, au Mémorial Modibo Kéïta, la cérémonie de proclamation de 6 nouveaux Trésors humains vivants. Le tradi-thérapeute, magicien, Pr. Babou Niang fait partie de ceux qui ont été gratifiés par le Président de la Transition comme Trésors humains vivants.



Le Mali a 6 nouveaux Trésors humains vivants (THV) depuis le 4 janvier 2023. Par décret n°2023-0001/PT-RM du 4 janvier 2023, le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, a proclamé 6 Trésors humains vivants. Il s’agit entre autre du Pr. Mamadou Babou Niang, tradithérapeute, Magicien.



Il faut dire que la désignation du Pr Mamadou Babou Nian à ce niveau de responsabilité n’est pas une surprise, pour ne pas dire qu’elle a même tardé. Son service a été sollicité par des personnes de tout âge et de toutes les catégories. Des chefs d’Etat aux simples citoyens. Bref, le magicien est le chef suprême des valeurs traditionnelles ancestrales et expert international en sciences et traditions africaines.



L’homme n’a cessé de faire de la promotion de la Charte de la renaissance culturelle africaine, son cheval de bataille, pour prévenir les conflits en Afrique et dans le monde par des valeurs africaines, éveiller les consciences, inviter les africains à une solidarité durable, guérir des différentes maladies…



Pr. Babou Niang a animé plusieurs grandes conférences à travers le monde et devant d’éminentes personnalités sur des sujets variés. De par sa connaissance et sa grande culture, il fut conseiller occulte de plusieurs présidents du continent. « L’heure du réveil a sonné, l’heure de la valorisation de nos différents us et coutumes aussi », a-t-il l’habitude de dire.



Faut-il rappeler que c’est par Décret présidentiel en date du 4 janvier 2023, que les personnalités ont reçu leurs attestations et médailles des mains du Premier ministre, Choguël Maiga, au Mémorial Modibo Keita.



Les autres sont : Mouhamedou Ould Cheikh Hamahoullah Haidara dit Bouyé, autorité morale, médiateur social, Nioro du Sahel ; Lassana Sidy Mouleïkafou, tradithérapeute, Bamako ; Anna Kodio, tradithérapeute ; Cheick Malifalifou Yiriba Diarra, tradithérapeute, Historien-traditionniste du Manden, Kati ; et Diakité Hadja Youma Aïssata Kébé, Médiatrice socioculturelle, Bamako.



A.S.