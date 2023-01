Plus d’un million d’enfants malnutris au Mali, selon l’enquête smart 2022 40 milliards F CFA pour minimiser les effets en 2023 - abamako.com

Publié le lundi 16 janvier 2023

Un million 200 mille, c’est le nombre d’enfants malnutris enregistrés au Mali au cours de l’année 2022. L’information a été donnée le 9 janvier 2022 lors de l’atelier de dissémination des résultats de l’enquête nationale nutritionnelle Smart 2022 à Koulikoro, révèle le Studio Tamani. La radio poursuit : « selon la sous-direction de la nutrition, environs 40 milliards FCFA sont prévus pour minimiser les effets de la malnutrition en 2023 ». L’atelier a été organisé par la sous-direction nationale de la nutrition.



Koutiala :



Plus de 1500 victimes d’accidents enregistrées



La protection civile de Koutiala a enregistré 1.570 victimes dont 855 blessés, 49 morts, 02 portées disparues en 715 sorties. Ces chiffres sont consignés dans le rapport annuel 2022 de la structure, écrit Studio Tamani. La source ajoute que les accidents de la voie publique occupent la première place avec 456 sorties, 982 victimes dont 767 blessés et 15 morts. Ils sont suivis par les inondations avec 438 victimes, des secours à victimes, des attaques terroristes avec 03 sorties, 23 victimes, 07 blessés, 14 morts et 02 portées disparues. La tranche d’âge la plus touchée est de moins de 15 ans, ajoute le rapport.







Rassemblées par



Billal Diall