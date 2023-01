Moussa Timbine démissionne du RPM : Enfin, le jour d’Amadou Ouattara se leva ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Moussa Timbine démissionne du RPM : Enfin, le jour d’Amadou Ouattara se leva ! Publié le lundi 16 janvier 2023 | Arc en Ciel

Tweet

De « secrétaire à la section de la Commune V », Amadou Ouattara, maire de la Commune V se voit propulser, secrétaire général par intérim de la section de la Commune V du District de Bamako. Dans la famille politique du RPM, l’horizon politique s’éclaircie enfin pour celui qui était combattu par le jeune Timbiné.



La décision a été prise par le secrétaire général du parti, Bocar Tréta suite à la démission du désormais ancien secrétaire général de la section, Moussa Timbiné avec l’ensemble des membres de son bureau.



Dans la décision, le patron des Tisserands a mandaté le maire de la Commune V : « de créer les conditions d’une conférence de section dans les meilleurs délais à l’effet d’élire un nouveau bureau de section ».



Réussir l’organisation d’une telle conférence pour celui qui a suffisamment mouillé le maillot pour le RPM ne devrait nullement être un souci majeur.



Avant même la tenue de ladite conférence, plusieurs responsables communaux du parti veulent le maintien de M. Ouattara même si à leurs dires, le RPM regorge de valeurs sûres pour occuper le poste. Pour cette catégorie de personnes, le maire Ouattara malgré qu’il soit poussé vers la sortie du parti, est resté « indéboulonnable » et a travaillé dur pour que le RPM qu’il a vu naitre, soit encore plus fort.



« Si les partants ne sont plus là, on va très certainement travailler dans la sérénité », s’est félicité un cadre du parti.



Autre raison de garder Amadou Ouattara, disent-ils « c’est qu’il a occupé ce poste en 2013. Et, c’est aussi grâce au travail qu’il a abattu que le RPM et l’URD ont pu s’adjuger les deux postes de députés en 2013 en Commune V ».



En effet, il y a quelques mois, personne ne pouvait penser que M. Ouattara allait remplacer son « rivale » Timbiné tant la situation avait atteint un point de non retour entre les deux hommes.



Suite aux querelles de positionnement entre les deux hommes, les partisans de M. Ouattara, tout en restant membre du parti RPM, avec la bénédiction de certains cadres du RPM, créent un mouvement politique du nom de « Notre Commune avance » (NCA) pour les actions du maire.



Le NCA a été mis sur les fonds baptismaux à quelques semaines du premier tour des élections législatives de 2018 qui ont consacré la victoire de la liste RPM-APR sur fonds de contestation.



A l’origine de cette bataille rangée, entre M. Ouattara et Timbiné, le choix du Dr Bocary Treta comme candidat de la Section RPM CV, aux législatives, alors pilotée par Amadou Ouattara, secrétaire général de la section et maire de la CV. Cette élection fut d’ailleurs reportée, mais le mal était déjà fait.



L’avenir du NCA en question



Ce mouvement politique s’était manifestement démarquée de la liste RPM-APR et avait eu ses propres candidats durant la campagne. Au second tour, il avait soutenu à visage bien découvert la liste Adema-URD- ADP Maliba, qui n’a jamais cessé de revendiquer sa victoire devant la liste RPM-APR dirigée par l’honorable Moussa Timbiné aussitôt propulsé Président de l’Assemblée nationale.



La suite est connue. Le puissant ancien député et secrétaire général de la section de la Commune V pour se venger d’Amadou Ouattara pour ses soutiens a Tréta, l’a demis de son poste en qualité de membre de la section. Une décision qui n’a jamais été avalisée par le bureau national.



Malgré la chute du régime IBK, les deux hommes qui se réclament de la famille politique de l’ancien président n’ont pu fumer le calumet de la paix.



Par fini, les sympathisants du maire Ouattara ont finis par créer en fin 2022 un nouveau parti politique sous le nom de : « Notre Nation avance » (NCA). Sur les réseaux sociaux, on apprend que c’est le 3e adjoint au maire de la Commune V, Adama Konaté, démissionnaire du RPM qui en est le premier vice-président. Selon les schémas, avant la tenue des échéances électorales, Amadou Ouattara devrait atterrir au NCA et prendre la direction du NCA.



Voilà que les choses ont pris d’autres tournures. Amadou Ouattara retrouve provisoirement son ancien poste et fera certainement l’affaire de Bocar Tréta et de ses soutiens.



La grande inconnue est de savoir quel camp va emprunter les cadres du RPM qui ont combattu l’attitude solitaire de M. Tréta de vouloir s’imposer comme candidat des Tisserands à la Présidentielle à venir ? Vont-ils lâcher prise ? Ou bien vont-ils suivre leur camarade qui vient de créer le Mouvement Convergence 2023 ? Parmi eux ont peut penser à Baber Gano qui a combattu avec M. Timbiné la prise en otage du parti par leur secrétaire général. Autrement dit, que va-t-il se passer au RPM ? Pour certains observateurs, il y aura très certainement d’autres démissions au sein du BEN. Certains craignent même l’éclatement du RPM avant même les échéances électorales quand on sait que des soutiens de la transition, membres du RPM travaillent pour cela.



A ce jour, certains de demandent ce que va devenir le NCA, devenu parti politique sans Amadou Ouattara.



Djibril Diallo