Le Président Tebboune reçoit le ministre des AE et celui de la Réconciliation de la République du Mali

lundi 16 janvier 2023

Le Président Tebboune reçoit le ministre des AE et celui de la Réconciliation de la République du Mali

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, et le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale de la République du Mali, le colonel Ismaël Wague.





L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.