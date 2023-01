Les meurtres de journalistes ont augmenté de 50% dans le monde en 2022, selon l’Unesco - abamako.com

Sur les 86 journalistes ayant péri l'an passé - contre 55 en 2021 -, 19 l'ont été au Mexique, 10 en Ukraine et 9 en Haïti



Les meurtres de journalistes ont augmenté de 50% en 2022, 86 d'entre eux ayant été tués dans le monde l'an passé, soit environ "un tous les quatre jours", a dénoncé lundi l'Unesco. L'agence onusienne basée à Paris a déploré un "renversement de la tendance positive" des dernières années, quand ces assassinats étaient tombés à 58 en moyenne entre 2019 et 2021, contre 99 l'année 2018.



"La forte augmentation du nombre de journalistes tués en 2022 est alarmante, a regretté la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay. Les autorités doivent redoubler d'efforts pour mettre fin à ces crimes et veiller à ce que leurs auteurs soient condamnés." Sur les 86 journalistes ayant péri l'an passé - contre 55 en 2021 -, 19 l'ont été au Mexique, 10 en Ukraine et 9 en Haïti, les trois pays les plus sanglants pour la profession, pointe l'Unesco.