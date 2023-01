Présidentielles 2024: Les candidatures impossibles - abamako.com

Présidentielles 2024: Les candidatures impossibles
Publié le mardi 17 janvier 2023

Boubou Cissé, Mamadou Igor Diarra, Tieman Hubert Coulibaly, Oumar Mariko tous en exil, auraient bien aimé participer à la prochaine présidentielle, si les démêlées judiciaires, en tout cas les citations faites à leur encontre demeurent toujours et que la nouvelle électorale ne les autorise. Considérés pratiquement comme des exclus s’ils ne sont pas des bannis, ces grosses pointures observeront certainement les prochaines électorales depuis l’extérieur du pays.



Le quatuor constitué de trois principaux ministres de l’ère IBK et l’infatigable contestataire démocratique, opposant de tous les régimes depuis toujours manquera à l’appel avec regret pour leurs partisans, satisfaction pour leurs détracteurs.



La démocratie malienne en tout aura manqué de leaders politiques coriaces, avertis et alertes qui auraient pu apporter leur expérience et leur intelligence pour un plus grand dynamisme démocratique



O. Cuire



