Cercle de Kangaba : 13 morts et 46 blessés dans une altercation entre villages Publié le mardi 17 janvier 2023 | Le témoin

C’est le bilan du drame produit dans la journée du 10 janvier 2023 dans la commune rurale de Nouga, cercle de Kangaba. Tout est parti d’un litige foncier, qui dure depuis des années autour d’un d’orpaillage dénommé «Antenne Koro» dont la propriété est disputée par deux villages. Selon les estimations, ledit site regorge ressource d’importantes quantités d’or et attise de ce fait la convoitise des habitants.

Une source sécuritaire évoque un bilan macabre de 13 morts, de nombreux portés disparus et 46 blessés, avant qu’un déploiement des forces de l’ordre n’arrête la saignée. La même source précise par ailleurs que le village de Tombala déplore 7 et 22 blessés, tandis que celui de Manga a enregistré 6 décès et 24 blessés. Et d’ajouter la prise en charge d’un total de 25 blessés par les services sanitaires avec des cas très graves évacués à Bamako grâce à l’intervention des autorités du cercle.

Toutes les victimes ayant succombé à l’affrontement ont été tuées par décapitation, confie-t-on de même source.

La fréquence des affrontements dans les zones d’orpaillages, selon nombre d’observateurs, s’explique par une exploitation anarchique des ressources qui s’effectue au mépris des textes de loi qui régissent le domaine.



Amidou Keita