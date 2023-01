Campagne cotonnière 2023-2024 : La réception et la mise en place des intrants agricoles ont commencé - abamako.com

Campagne cotonnière 2023-2024 : La réception et la mise en place des intrants agricoles ont commencé Publié le mardi 17 janvier 2023 | Le témoin

Coton malien

Le 05 janvier 2023, le Président Directeur Général de Compagnie Malienne pour le Développement du Textile, Dr Nango Dembélé, à la tête d’une importante délégation où figurent le directeur de l’industrie, Moussa Yattara ainsi que le secrétaire de la section syndicale Daouda Traoré, a visité les filiales cotonnières centre et sud. Objectif : constater l’état d’avancement de la campagne d’égrenage. A Ouélessébougou et à Bougouni, le PDG et sa suite ont également visité les magasins de stockage des intrants agricoles.



À l’issue du périple, Dr Nango Dembelé s’est réjoui de la cadence de la campagne d’égrenage dont il juge le rythme soutenu d’autant qu’à ses yeux les usines n’auront aucune difficulté à égrener la totalité du coton graine de la campagne 2022-2023 dans le délai imparti. Et de remercier l’ensemble du personnel industriel pour leur engagement et leur motivation, ainsi que les plus hautes pour les efforts consentis en faveur de la filiale coton, dont la mise à disposition des moyens de production aux producteurs, le maintien de la subvention des intrants et le prix du kilogramme du coton-graine ramené à 285 Fcfa.



Dans la foulée, le Directeur de l’industrie, Moussa Yattara, a fait le point sur les capacités de l’usine de Oulessebougou. Installé en 2005 et d’une capacité journalière de 373 tonnes, cette unité industrielle devrait cette année égrener 47 000 tonnes de coton-graine sur lesquels 16 000 sont d’ores et déjà effectués pour une capacité journalière de 402 tonnes, soit 102% de sa capacité, a-t-il expliqué.



L’autre étape du périple a concerné la visite des magasins de stockage des intrants agricoles. En effet, éprouvée par une campagne 2021-2022 marquée par une baisse drastique de sa production, corollaire d’un démarrage affecté par la flambée des prix des intrants agricoles sur le marché mondial (suite de l’impact de la pandémie de COVID- 19 et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine), l’embargo sous-régional ayant privé le Mali d’accès aux principaux ports d’approvisionnement, les inondations de parcelles suites à de fortes pluies par endroit ainsi que l’invasion précoce des champs de la sous-région, y compris le Mali, par de nouvelles espèces de Cicadelles (Jassides), la CMDT a opté cette année pour l’anticipation. Et pour cause, si la fermeture des frontières reste un mauvais souvenir, le prix des intrants, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, n’a toujours pas baissé à l’international. Ainsi, la CMDT après l’établissement d’un plan de campagne 2023-2024 aussi ambitieux que le précédent, a déjà commencé la réception et la mise en place des intrants agricoles. Et, selon l’administrateur général de la filiale Sud, Kabaou Dolo, la Compagnie a déjà entamé les préparatifs de la campagne au niveau de zone, notamment avec la réception et le stockage des intrants agricoles dans les magasins. Au fur et à mesure que coton est évacué, les camions déchargent les engrais au niveau des secteurs, a-t-il expliqué tout en rassurant les paysans sur des problématiques d’intrants et de l’invasion des Jassides lors de la campagne écoulée.







Amidou Keita