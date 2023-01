C-SCPC : Une coalition demande l’annulation de l’ordonnance gracieuse du nouveau mandataire - abamako.com

Une frange importante des producteurs de coton et propriétaires de champs de coton menace de boycotter la campagne agricole 2023-2024 si ses doléances dans la mise en place des organes de la Confédération des Sociétés coopératives de Producteurs de Coton (C-SCPC) ne sont pas satisfaites.



La coalition des producteurs de coton du Mali a tenu le 22 décembre 2022, au siège de l’association des Organisations paysannes et professionnelles (AOPP), une réunion d’information sur la situation de la Confédération des Sociétés coopératives des Producteurs de Coton (C-SCPC) suite à la nomination d’un nouveau mandataire judiciaire après l’arrêt du processus d’élection des membres du bureau. Présidée par Yacouba Koné, la rencontre a enregistré la présence des présidents et des représentants des Unions secteurs de sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali, du bureau des fédérations des sociétés coopératives des producteurs de coton de Fana et de Sikasso. Sur les 42 secteurs d’encadrement, 35 avaient effectué le déplacement à Bamako.



Après cette réunion d’information, la coalition des producteurs de coton du Mali a adressé une lettre à Mme le ministre de la Santé et du Développement social et à son collègue du Développement rural. Dans cette correspondance, elle s’est appesantie sur l’arrêt de l’élection des membres du bureau de la confédération initiée pendant la campagne 2020/2021, la nomination d’un nouveau mandataire judiciaire sans l’annulation du bureau élu… elle rappelle que le mandataire judiciaire nommé par le ministère de tutelle a organisé des élections le 5 octobre 2022. « Les travaux de ces élections ont été arrêtés alors que 42% des membres du bureau étaient élus soit 5 membres sur 12. Au moment où les électeurs étaient dans l’attente d’une reprise, un nouveau mandataire judiciaire a été nommé par le tribunal de la Commune III, sur proposition du ministère de la Santé et du Développement social ».



«Nous producteurs de coton et propriétaires de champs de coton, avons été indignés, frustrés et réprimandés par une telle décision de la part de ceux mêmes qui sont censés faire régner l’ordre et la quiétude dans le pays. Face à cette indignation, qui est de nature à déstabiliser la filière coton, les producteurs de coton, à travers une coalition se sont réunis le 22 décembre 2022 pour mieux analyser cette nomination du nouveau mandataire ».



La coalition des producteurs de coton a pris quatre (4) résolutions à valeur d’exigence. Il s’agit d’annuler l’ordonnance gracieuse du mandataire judiciaire, d’abroger la décision de nomination des délégués et sous délégués dans les fédérations et les secteurs, de mettre en place une commission qui va achever les élections du 5 octobre 2022 et d’organiser les passations au niveau des Unions secteurs et les Fédérations des Sociétés coopératives où les élections se sont déroulées sans aucun problème. Sans la satisfaction de ces exigences, les producteurs de coton et propriétaires de champs de coton réunis au sein de cette coalition menacent de boycotter la campagne agricole à venir. Et ce boycott qui plane ne sera pas sans conséquence pour l’économie nationale.