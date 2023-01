Souleymane Koné : «La Transition a instauré une autre image du Mali et la dignité du Malien» - abamako.com

Souleymane Koné : «La Transition a instauré une autre image du Mali et la dignité du Malien» Publié le mardi 17 janvier 2023 | L'Essor

La Journée de la souveraineté retrouvée a été bien accueillie, d’abord, par les populations maliennes. Parce qu’il s’agit de l’expression de notre souveraineté, de notre dignité retrouvée, cela n’a pas de prix. Aujourd’hui, tous les Maliens, de l’intérieur comme de l’extérieur, sont fiers de la position de la Transition qui a permis de restaurer la dignité et surtout imposer le respect du Malien où qu’il se trouve. L’estime de soi, d’un homme, d’un peuple est la première condition de son épanouissement, de son émancipation. Si on n’a pas confiance en soi-même, on ne peut rien faire.



Cela est vrai pour les hommes comme pour les Nations. Le Mali a été, ces dernières années, maltraité et à la limite, les Maliens apparaissaient comme des parias. La Transition, aujourd’hui, a instauré une autre image du Mali, la dignité du Malien et une image positive d’un Mali qui tient débout, qui se bat contre l’adversité et qui impose le respect aux autres.

Cela est la première condition pour entamer toute autre procédure vers le développement, vers le bien-être comme je viens de le dire. C’est pourquoi, cette journée est importante parce qu’il faut que le Mali, un pays de grands Empires, puisse être respecté par tous. Et cela dépend de l’attitude du Malien et de celle des dirigeants maliens. Si on courbe l’échine, si on donne l’impression que nous devons éternellement rester à genoux et chercher l’approbation des autres sans nous définir nous-mêmes, nos priorités, nos valeurs, nous serons toujours à la traine. Parce que par la disposition des choses on a l’impression que tout a été fait pour que le Mali soit contenu y compris dans l’espace que nous vivons aujourd’hui. C’est pourquoi cette journée est d’une importance capitale. Et je pense que les populations l’ont compris et l’ont célébré. Désormais ça va être comme ça pour notre pays, pour notre avenir.

Je suis entièrement et totalement impliqué dans la Transition. D’abord, c’est nous qui avons demandé la Transition. Je suis membre du M5-RFP et membre du Comité stratégique. Au regard de tout ce qui se passait dans le pays, nous avons souhaité qu’il y ait cette Transition pour que le Mali se reforme profondément. Et c’est cela aujourd’hui la Refondation. Et sur ce point, je pense que la Transition fait, au moment où je vous parle, les 10 points et 17 mesures que le M5-RFP avait déclinés et adressés aux autorités de la Transition. Aujourd’hui, ces 10 points et 17 mesures sont en train d’être appliqués avec beaucoup de bonheur.

Il y a de l’insuffisance comme dans toute œuvre humaine, mais aujourd’hui il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent, qui se réalisent au niveau de la Transition qui est là pour jeter les bases institutionnelles, politiques et même économiques du Mali de demain. Sur ce point, je pense que tout homme qui est de très bonne foi peut dire aujourd’hui qu’il y a un horizon, une perspective qui se dessinent pour le Mali. C’est ça le rôle de la Transition et c’est ce qui se fait de façon convenue entre les forces populaires de l’époque et aujourd’hui les dirigeants de la Transition.