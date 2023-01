Lutte contre l’insécurité : Une quinzaine de terroristes neutralisés lors d’une attaque au sud du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lutte contre l’insécurité : Une quinzaine de terroristes neutralisés lors d’une attaque au sud du Mali Publié le mardi 17 janvier 2023 | Le Pays

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet



Le dimanche 15 janvier 2022, une mission de sécurisation de la route Kwala-Mourdiah a été victime d’une attaque terroriste. Cette offensive d’hommes armés vers de 09h10 sur l’axe Gomitra-Kwala a fait 05 personnes tuées dont quatre militaires et un charretier civil de passage, 03 blessés et 02 véhicules détruits, ont indiqué les autorités militaires. Selon la même source, une quinzaine de terroristes ont été tués suite à des opérations de ratissages engagées par des unités terrestres et l’aviation des FAMa.



Quatre militaires maliens et un charretier civil de passage ont trouvé la mort, le dimanche dernier, faisant également trois autres blessés dans une embuscade contre une mission de sécurisation de la route Kwala-Mourdiah, dans la région de Nara au sud du pays, a indiqué l’armée malienne sur sa page Facebook. La même source indique qu’une quinzaine de terroristes ont neutralisés lors de cette attaque suite à une opération de ratissage des Forces armées maliennes.



«Attaque terroriste d’une mission de sécurisation de la route Kwala-Mourdiah. Cela s’est passé ce matin vers 09h10 sur l’axe Gomitra-Kwala faisant 05 morts côté ami dont un charretier civil de passage, 03 blessés et 02 véhicules détruits », a déclaré la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) tout en ajoutant que « des unités terrestres et l’aviation ont été vite engagées dans la zone pour des ratissages et des interventions aériennes dont le bilan fait état de 02 véhicules traités et 15 morts côté terroristes ».



Pour rappel, plus d’une dizaine des militaires maliens ont été tués et 11 autres blessés, le mardi 10 janvier dernier, lors de deux attaques complexes entre Dia et Diafarabé et entre Koumara et Macina. Les sources militaires avaient indiqué : « des renforts terrestres ont été déployés dans la zone, suivis de ratissage avec un bilan de 17 corps de terroristes abandonnés sur les lieux ».



Depuis plus d’une décennie, le Mali est confronté à une crise multidimensionnelle complexe renforcée par l’insécurité. Cette crise, commencée dans les régions du nord, s’est répandue dans les régions du centre pour atteindre ensuite certaines régions du sud, créant ainsi une insécurité grandissante et généralisée.



Ibrahim Djitteye